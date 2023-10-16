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Инвестиции

Чистая прибыль «Русснефти» по РСБУ выросла в 3,3 раза

Ведомости

«Русснефть» за девять месяцев 2023 г. заработала по РСБУ 34,04 млрд руб. чистой прибыли, что в 3,3 раза больше, чем за аналогичный период 2022 г. Об этом говорится в отчетности компании.

Стоимость акций «Русснефти» на фоне выхода отчетности выросла на 5,71% до 173,9 руб. По состоянию на 16:00 мск бумаги стоили 173,5 руб. (+5,47%), индекс Мосбиржи находился на уровне 3 223,97 (+0,99%). С начала года бенчмарк вырос на 49%, котировки компании – на 113%.

Согласно отчету, выручка компании сократилась на 24,5% до 168,98 млрд руб., себестоимость продаж – на 31% до 126,02 млрд руб. При этом прибыль до налогообложения увеличилась в 10,6 раза до 43,2 млрд руб. Кредиторская задолженность по состоянию на 30 сентября 2023 г. выросла до 122,5 млрд руб. против 102,8 млрд руб. на конец 2022 г. Дебиторская задолженность увеличилась до 95 млрд с 58,4 млрд руб. соответственно.

Акционеры «Русснефти» 21 сентября одобрили выплату дивидендов на «префы» в $110 млн. Дивиденды на обыкновенные акции выплачиваться не будут.

Чистая прибыль компании в первом полугодии 2023 г. сократилась почти в 11 раз в годовом выражении, составив 2,922 млрд руб. Выручка упала почти в два раза г/г до 91,947 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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