Чистая прибыль «Русснефти» по РСБУ выросла в 3,3 раза

Согласно отчету, выручка компании сократилась на 24,5% до 168,98 млрд руб., себестоимость продаж – на 31% до 126,02 млрд руб. При этом прибыль до налогообложения увеличилась в 10,6 раза до 43,2 млрд руб. Кредиторская задолженность по состоянию на 30 сентября 2023 г. выросла до 122,5 млрд руб. против 102,8 млрд руб. на конец 2022 г. Дебиторская задолженность увеличилась до 95 млрд с 58,4 млрд руб. соответственно.