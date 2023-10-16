Чистая прибыль «Русснефти» по РСБУ выросла в 3,3 раза
«Русснефть» за девять месяцев 2023 г. заработала по РСБУ 34,04 млрд руб. чистой прибыли, что в 3,3 раза больше, чем за аналогичный период 2022 г. Об этом говорится в отчетности компании.
Стоимость акций «Русснефти» на фоне выхода отчетности выросла на 5,71% до 173,9 руб. По состоянию на 16:00 мск бумаги стоили 173,5 руб. (+5,47%), индекс Мосбиржи находился на уровне 3 223,97 (+0,99%). С начала года бенчмарк вырос на 49%, котировки компании – на 113%.
Согласно отчету, выручка компании сократилась на 24,5% до 168,98 млрд руб., себестоимость продаж – на 31% до 126,02 млрд руб. При этом прибыль до налогообложения увеличилась в 10,6 раза до 43,2 млрд руб. Кредиторская задолженность по состоянию на 30 сентября 2023 г. выросла до 122,5 млрд руб. против 102,8 млрд руб. на конец 2022 г. Дебиторская задолженность увеличилась до 95 млрд с 58,4 млрд руб. соответственно.
Акционеры «Русснефти» 21 сентября одобрили выплату дивидендов на «префы» в $110 млн. Дивиденды на обыкновенные акции выплачиваться не будут.
Чистая прибыль компании в первом полугодии 2023 г. сократилась почти в 11 раз в годовом выражении, составив 2,922 млрд руб. Выручка упала почти в два раза г/г до 91,947 млрд руб.