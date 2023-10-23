ВТБ проведет форум «Россия зовет!» 7-8 декабря
14-й инвестиционный форум ВТБ «Россия зовет!» пройдет 7-8 декабря, сообщили в пресс-службе банка.
Форум будет проходить в очном формате в Москве в Центре международной торговли, также планируется онлайн-трансляция. В этом году его основной темой станет «Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики».
Среди участников и гостей форума ожидаются инвесторы из Китая, Индии, Турции, а также стран Персидского залива, Ближнего Востока, Африки, Средней и Юго-Восточной Азии и др.
Председатель правления ВТБ Андрей Костин подчеркнул, что консолидация предпринимателей особенно важна в условиях смены экономической парадигмы. «Сегодня экономика фокусируется на внедрении прорывных технологий, реализации инфраструктурных проектов, создании новых финансовых инструментов. Многие из этих задач решаются эффективно только в условиях кооперации. И это уже не про глобализацию, это про партнерства, взаимные инвестиции», – отметил Костин.
По словам Костина, на форуме будет обсуждаться, на каком этапе находится экономика, какие есть риски и возможности, где искать стимулы для трансформации. На первый день форума запланированы дискуссии о развитии экономики России и стратегии укрепления финансового суверенитета государств. На второй день ВТБ впервые анонсировал эксклюзивные закрытые встречи с участием розничных инвесторов и руководителей бизнеса.
Первый инвестиционный форум ВТБ провел в 2009 г. Последние два раза – в 2020 и 2021 гг. – форум был организован в онлайн-формате в связи с пандемией коронавируса. В прошлом году мероприятие не проводилось.