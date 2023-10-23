Газета
Инвестиции

ВТБ проведет форум «Россия зовет!» 7-8 декабря

Ведомости

14-й инвестиционный форум ВТБ «Россия зовет!» пройдет 7-8 декабря, сообщили в пресс-службе банка.

Форум будет проходить в очном формате в Москве в Центре международной торговли, также планируется онлайн-трансляция. В этом году его основной темой станет «Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики».

Среди участников и гостей форума ожидаются инвесторы из Китая, Индии, Турции, а также стран Персидского залива, Ближнего Востока, Африки, Средней и Юго-Восточной Азии и др.

Председатель правления ВТБ Андрей Костин подчеркнул, что консолидация предпринимателей особенно важна в условиях смены экономической парадигмы. «Сегодня экономика фокусируется на внедрении прорывных технологий, реализации инфраструктурных проектов, создании новых финансовых инструментов. Многие из этих задач решаются эффективно только в условиях кооперации. И это уже не про глобализацию, это про партнерства, взаимные инвестиции», – отметил Костин.

По словам Костина, на форуме будет обсуждаться, на каком этапе находится экономика, какие есть риски и возможности, где искать стимулы для трансформации. На первый день форума запланированы дискуссии о развитии экономики России и стратегии укрепления финансового суверенитета государств. На второй день ВТБ впервые анонсировал эксклюзивные закрытые встречи с участием розничных инвесторов и руководителей бизнеса.

Первый инвестиционный форум ВТБ провел в 2009 г. Последние два раза – в 2020 и 2021 гг. – форум был организован в онлайн-формате в связи с пандемией коронавируса. В прошлом году мероприятие не проводилось.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных