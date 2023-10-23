ВТБ проведет форум «Россия зовет!» 7-8 декабря

По словам Костина, на форуме будет обсуждаться, на каком этапе находится экономика, какие есть риски и возможности, где искать стимулы для трансформации. На первый день форума запланированы дискуссии о развитии экономики России и стратегии укрепления финансового суверенитета государств. На второй день ВТБ впервые анонсировал эксклюзивные закрытые встречи с участием розничных инвесторов и руководителей бизнеса.