Акции на фондовом рынке Китая подешевели до допандемийного уровня

Для укрепления фондового рынка правительство КНР также ввело ограничение на короткие продажи акций (шорты) 16 октября. Как пояснил «Ведомостям» директор департамента управления активами УК «Ингосстрах-инвестиции» Артем Майоров, это сделки по акциям, которые не принадлежат инвесторам. Такие активы трейдеры берут в долг у брокеров и открывают на них короткую позицию в расчете заработать на падении стоимости акции. Опрошенные эксперты сошлись во мнении, что мера может помочь в краткосрочной перспективе.