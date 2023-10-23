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Инвестиции

Акции на фондовом рынке Китая подешевели до допандемийного уровня

Ведомости

Фондовый рынок Китая упал до самого низкого уровня со времен до начала пандемии коронавируса. Несмотря на предпринятые правительством КНР меры по поддержке рынка, инвесторы распродают акции из-за замедления роста экономики, падения ликвидности в секторе недвижимости и общей геополитической напряженности.

Индекс крупнейших шанхайских и шэньчжанских компаний 23 октября снизился до 3463 пункта (-1,3%, по сравнению с уровнем закрытия основных торгов 20 октября). Это самый низкий показатель с 1 января 2019 г. С начала 2023 г. индекс уменьшился примерно на 15%.

По данным Financial Times, оффшорные инвесторы с начала августа продали через приложение Stock Connect акции на 169 млрд юаней ($23 млрд по курсу на 23 октября). Пока экономическая и геополитическая ситуация в Китае не восстановится, международные акционеры не вернутся на фондовый рынок КНР, а акции продолжат дешеветь, считают опрошенные газетой аналитики.

Поддержат ли рынок Китая новые правила коротких продаж

Аналитики ждут краткосрочного эффекта, но реально переломить нисходящий тренд поможет рост экономики

Власти Китая предприняли несколько попыток по урегулированию ситуации на рынке ценных бумаг. После призыва правительства десятки компаний – в основном государственные – объявили о планах по обратному выкупу акций. В их числе – химическая и энергетическая компания China Petroleum & Chemical, а также железнодорожная корпорация China Railway Construction. Но вряд ли обратный выкуп поможет восстановить цены на бумаги, отметил стратег по китайским акциям в Goldman Sachs Си Фу. 

Для укрепления фондового рынка правительство КНР также ввело ограничение на короткие продажи акций (шорты) 16 октября. Как пояснил «Ведомостям» директор департамента управления активами УК «Ингосстрах-инвестиции» Артем Майоров, это сделки по акциям, которые не принадлежат инвесторам. Такие активы трейдеры берут в долг у брокеров и открывают на них короткую позицию в расчете заработать на падении стоимости акции. Опрошенные эксперты сошлись во мнении, что мера может помочь в краткосрочной перспективе.

Центробанк Китая в середине августа снизил ключевую ставку на 0,15 п. п. до 2,5% из-за падения фондового рынка. Власти страны также призывали крупных инвесторов продавать акции менее активно.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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