Китай ограничит короткие продажи акций из-за конфликта с США и Израилем

Эксперт пояснил, что короткие продажи на фондовом рынке («шорты») – это сделки по акциям, которые не принадлежат инвесторам. Такие активы трейдеры берут в долг у брокеров и открывают на них короткую позицию в расчете заработать на падении стоимости акции.