Газета
Инвестиции

Китай ограничит короткие продажи акций из-за конфликта с США и Израилем

Ведомости

Китай ограничит короткие продажи на фондовом рынке с 30 октября. Власти вводят такую меру для поддержки рынка на фоне ухудшения политических отношений с США, которое вызвало отток иностранных инвесторов. Ограничение может помочь в краткосрочной перспективе, рассказал «Ведомостям» директор департамента управления активами УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Майоров.

Майоров также отметил, что власти КНР 16 октября осудили позицию Израиля, заявившего о стремлении полностью уничтожить группировку «Хамас» в ходе вооруженного конфликта. По его прогнозу, это тоже может спровоцировать отток иностранных инвестиций.

Эксперт пояснил, что короткие продажи на фондовом рынке («шорты») – это сделки по акциям, которые не принадлежат инвесторам. Такие активы трейдеры берут в долг у брокеров и открывают на них короткую позицию в расчете заработать на падении стоимости акции.

По данным Bloomberg, комиссия по регулированию ценных бумаг Китая (CSRC) ограничит шорты для поддержки фондового рынка с 30 октября. Для открытия и удержания коротких позиций на обыкновенные акции повысят ставку риска с 50% до 80%. Для хедж-фондов показатель увеличится до 100%, уточнило агентство. Доля шортов в общем количестве сделок на фондовом рынке КНР занимает 0,13%.

Ранее по теме: Власти Китая снова просят местные фонды не продавать активно акции

КНР вводит такую меру, чтобы нейтрализовать падение фондового рынка после рекордной продажи акций глобальными фондами на 89,7 млрд юаней ($12,6 млрд по курсу на 16 октября) в августе. 

Майоров уточнил, что в ближайшее время ограничение продажи бумаг локальными крупными игроками даст позитивный результат. Но в долгосрочной перспективе рынок будет оставаться под давлением из-за выхода иностранных инвесторов. 

По мнению эксперта, такая ситуация является благоприятной для входа российских инвесторов в рынок. Тем более что Китай активно привлекает инвесторов из стран – союзников по политической повестке, резюмировал директор департамента управления активами УК «Ингосстрах-Инвестиции».

Центробанк Китая в середине августа снизил ключевую ставку на 0,15 п. п. до 2,5% из-за падения фондового рынка. Власти страны также призывали крупных инвесторов продавать акции менее активно.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных