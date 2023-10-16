Китай ограничит короткие продажи акций из-за конфликта с США и Израилем
Китай ограничит короткие продажи на фондовом рынке с 30 октября. Власти вводят такую меру для поддержки рынка на фоне ухудшения политических отношений с США, которое вызвало отток иностранных инвесторов. Ограничение может помочь в краткосрочной перспективе, рассказал «Ведомостям» директор департамента управления активами УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Майоров.
Майоров также отметил, что власти КНР 16 октября осудили позицию Израиля, заявившего о стремлении полностью уничтожить группировку «Хамас» в ходе вооруженного конфликта. По его прогнозу, это тоже может спровоцировать отток иностранных инвестиций.
Эксперт пояснил, что короткие продажи на фондовом рынке («шорты») – это сделки по акциям, которые не принадлежат инвесторам. Такие активы трейдеры берут в долг у брокеров и открывают на них короткую позицию в расчете заработать на падении стоимости акции.
По данным Bloomberg, комиссия по регулированию ценных бумаг Китая (CSRC) ограничит шорты для поддержки фондового рынка с 30 октября. Для открытия и удержания коротких позиций на обыкновенные акции повысят ставку риска с 50% до 80%. Для хедж-фондов показатель увеличится до 100%, уточнило агентство. Доля шортов в общем количестве сделок на фондовом рынке КНР занимает 0,13%.
КНР вводит такую меру, чтобы нейтрализовать падение фондового рынка после рекордной продажи акций глобальными фондами на 89,7 млрд юаней ($12,6 млрд по курсу на 16 октября) в августе.
Майоров уточнил, что в ближайшее время ограничение продажи бумаг локальными крупными игроками даст позитивный результат. Но в долгосрочной перспективе рынок будет оставаться под давлением из-за выхода иностранных инвесторов.
По мнению эксперта, такая ситуация является благоприятной для входа российских инвесторов в рынок. Тем более что Китай активно привлекает инвесторов из стран – союзников по политической повестке, резюмировал директор департамента управления активами УК «Ингосстрах-Инвестиции».
Центробанк Китая в середине августа снизил ключевую ставку на 0,15 п. п. до 2,5% из-за падения фондового рынка. Власти страны также призывали крупных инвесторов продавать акции менее активно.