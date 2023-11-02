Выручка «Самолета» выросла в 2,6 раза за девять месяцев
Акции «Самолета» к 16:19 мск торговались по 3991 руб. По сравнению с ценой на момент закрытия основных торгов 1 ноября, их стоимость уменьшилась на 1,1%. Индекс Московской биржи составил 3223,4 пункта (+0,5%). С начала года котировки застройщика увеличились на 65,2%, бенчмарк – на 49,6%.
Прибыль от продаж по итогам первых девяти месяцев 2023г. увеличилась в 3,5 раза год к году до 3,4 млрд руб. Чистая прибыль снизилась на 5,1% до 6,2 млрд руб., по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. Прибыль до налогообложения составила 6,6 млрд руб., налог на прибыль – 433,5 млн руб.
По итогам первого полугодия чистая прибыль «Самолета» снизилась на 24,4% до 3,6 млрд руб. Выручка увеличилась в 2,5 раза до 3,1 млрд руб. Прибыль до налогообложения составила 3,9 млрд руб., налог на прибыль – 263 млн руб.
В октябре компания закрыла сделку по покупке девелоперской группы МИЦ. В периметр сделки вошел весь ее существующий бизнес, в том числе земельные участки, управляющие компании, 11 проектов в стадии проектирования и строительства, а также более 50 принадлежавших группе компаний. По информации источника «Ведомостей», близкого к сделке, ее сумма составила 44 млрд руб.