Выручка «Самолета» выросла в 2,6 раза за девять месяцев

В октябре компания закрыла сделку по покупке девелоперской группы МИЦ. В периметр сделки вошел весь ее существующий бизнес, в том числе земельные участки, управляющие компании, 11 проектов в стадии проектирования и строительства, а также более 50 принадлежавших группе компаний. По информации источника «Ведомостей», близкого к сделке, ее сумма составила 44 млрд руб.