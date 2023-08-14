Акции «Самолета» подешевели после выхода отчета за первое полугодие
Стоимость акций ГК «Самолет» снизилась на 4,16%, до дневного минимума в 3580 руб. после выхода отчета по РСБУ по итогам первого полугодия 2023 г. По состоянию на 17:40 мск их цена скорректировалась до 3 700 руб. (-0,95%).
Чистая прибыль компании за отчетный период снизилась на 24,4%, до 3,6 млрд руб. Выручка увеличилась в 2,5 раза, до 3,08 млрд руб. Прибыль до налогообложения составила 3,86 млрд руб., налог на прибыль – 263 млн. руб.
Котировки снижаются также на фоне сообщения Банка России о том, что 15 августа состоится внеочередное заседание Совета директоров по вопросу о ключевой ставке.
Группа «Самолет» — группа компаний, в которую входит ряд ведущих российских девелоперов полного цикла. «Самолет» реализует масштабные объекты недвижимости в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.