Акции «Самолета» подешевели после выхода отчета за первое полугодие

Стоимость акций ГК «Самолет» снизилась на 4,16%, до дневного минимума в 3580 руб. после выхода отчета по РСБУ по итогам первого полугодия 2023 г. По состоянию на 17:40 мск их цена скорректировалась до 3 700 руб. (-0,95%).