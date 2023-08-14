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Инвестиции

Акции «Самолета» подешевели после выхода отчета за первое полугодие

Ведомости

Стоимость акций ГК «Самолет» снизилась на 4,16%, до дневного минимума в 3580 руб. после выхода отчета по РСБУ по итогам первого полугодия 2023 г. По состоянию на 17:40 мск их цена скорректировалась до 3 700 руб. (-0,95%).

Чистая прибыль компании за отчетный период снизилась на 24,4%, до 3,6 млрд руб. Выручка увеличилась в 2,5 раза, до 3,08 млрд руб. Прибыль до налогообложения составила 3,86 млрд руб., налог на прибыль – 263 млн. руб.

Котировки снижаются также на фоне сообщения Банка России о том, что 15 августа состоится внеочередное заседание Совета директоров по вопросу о ключевой ставке.

Группа «Самолет» — группа компаний, в которую входит ряд ведущих российских девелоперов полного цикла. «Самолет» реализует масштабные объекты недвижимости в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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