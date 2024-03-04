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Инвестиции

Акции «Нижнекамскнефтехима» подорожали на фоне присвоения кредитного рейтинга

Ведомости

Акции «Нижнекамскнефтехима» подешевели на 5% до 114,7 руб. Котировки снизились после новости о присвоении компании кредитного рейтинга.

По состоянию на 16:52 мск стоимость бумаг составила 112,85 руб. (+3,44%), индекс Мосбиржи находился на отметке 3296,62 пункта (+0,92%).

АКРА присвоило «Нижнекамскнефтехиму» рейтинг AAA(RU) со стабильным прогнозом, говорится в сообщении кредитного агентства.

Кредитный рейтинг «Нижнекамскнефтехима» обусловлен очень высокой вероятностью предоставления компании экстраординарной поддержки со стороны «Сибур холдинг», отмечает агентство. Оценка собственной кредитоспособности компании обусловлена сильной оценкой операционного риск-профиля, крупным размером бизнеса, высокой оценкой обслуживания долга, высокой рентабельностью, низкой долговой нагрузкой и сильной ликвидностью. Сдерживающее влияние на ОСК компании оказывает очень слабая оценка ее денежного потока.

 Пересмотр кредитного рейтинга и прогноз по нему ожидается в течение одного года, добавили в АКРА.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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