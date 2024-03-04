Акции «Нижнекамскнефтехима» подорожали на фоне присвоения кредитного рейтинга
Акции «Нижнекамскнефтехима» подешевели на 5% до 114,7 руб. Котировки снизились после новости о присвоении компании кредитного рейтинга.
По состоянию на 16:52 мск стоимость бумаг составила 112,85 руб. (+3,44%), индекс Мосбиржи находился на отметке 3296,62 пункта (+0,92%).
АКРА присвоило «Нижнекамскнефтехиму» рейтинг AAA(RU) со стабильным прогнозом, говорится в сообщении кредитного агентства.
Кредитный рейтинг «Нижнекамскнефтехима» обусловлен очень высокой вероятностью предоставления компании экстраординарной поддержки со стороны «Сибур холдинг», отмечает агентство. Оценка собственной кредитоспособности компании обусловлена сильной оценкой операционного риск-профиля, крупным размером бизнеса, высокой оценкой обслуживания долга, высокой рентабельностью, низкой долговой нагрузкой и сильной ликвидностью. Сдерживающее влияние на ОСК компании оказывает очень слабая оценка ее денежного потока.
Пересмотр кредитного рейтинга и прогноз по нему ожидается в течение одного года, добавили в АКРА.