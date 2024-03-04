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Инвестиции

Объем торгов на Мосбирже в феврале превысил 111 трлн рублей

Ведомости

Совокупный объем торгов на рынках Московской биржи по итогам февраля достиг 111,4 трлн руб. В годовом выражении показатель увеличился на 33,25%, следует из сообщения торговой площадки.

Стоимость акций Мосбиржи в 18:18 мск составила 199,5 руб. По сравнению с результатами закрытия основной сессии торгов предыдущего дня она уменьшилась на 0,15%. Индекс Мосбиржи в это время достиг 3296,55 пункта, увеличившись на 0,92%, финансовый индекс составил 10 590,84 п. (+0,32%). С начала года котировки торговой площадки выросли на 5,48%, бенчмарки – на 6,37 и 6,4% соответственно.

Общий объем торгов на фондовом рынке Мосбиржи без учета однодневных облигаций в феврале составил 3,9 трлн руб. – на 56% выше год к году. Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями инвестиционных фондов в конце зимы вырос вдвое до 2,2 трлн руб., по сравнению с февралем 2023 г. Среднедневной объем торгов в этой категории инструментов увеличился в два раза г./г. и достиг 111,4 млрд руб.

В секторе корпоративных, государственных и региональных облигаций в феврале объем торгов составил 1,6 трлн руб. – на 14,3% выше г./г. Среднедневной объем торгов достиг 82,3 млрд руб., увеличившись в годовом выражении на 9,44%. Всего за месяц эмитенты разместили 70 новых облигаций на общую сумму 3,2 трлн руб. Из них 2,4 трлн – совокупная стоимость однодневных бондов.

На срочном рынке Мосбиржи объем торгов в феврале увеличился на 55,8% г./г. до 6,7 трлн руб. Среднегодовой объем торгов за месяц достиг 333,4 млрд руб. – на 45,8% выше г./г.

Общий объем торгов на рынках Мосбиржи в январе составил 107,9 трлн рублей

Объем торгов валютного рынка в конце февраля достиг 27,7 трлн руб. и увеличился год к году на 42,8%. Из них 10,2 трлн руб. составил объем торгов инструментами спот, еще 17,5 трлн руб. – общая стоимость сделок своп и форвардов. Среднедневной объем торгов на валютном рынке в годовом выражении вырос на 40% до 1,4 трлн руб.

На денежном рынке в феврале объем торгов г./г. увеличился на 24,5% и составил 70,7 трлн руб. Доля сделок репо с центральным контрагентом составила 36,8 трлн руб., на операции репо с клиринговым сертификатом участия пришлось 25,3 трлн руб. Среднедневной объем торгов достиг 3,5 трлн руб. – на 16,7% выше г./г. 

Совокупный объем торгов на рынке драгоценных металлов по итогам месяца вырос в 4,7 раза г./г. и достиг 61 млрд руб. Из них 60,6 млрд составил объем торгов золотом, еще 0,4 млрд руб. пришлось на торги серебром. В натуральном выражении объем торгов золотом в феврале достиг 10,3 т, серебром – 5,6 т.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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