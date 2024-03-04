Объем торгов на Мосбирже в феврале превысил 111 трлн рублей

Общий объем торгов на фондовом рынке Мосбиржи без учета однодневных облигаций в феврале составил 3,9 трлн руб. – на 56% выше год к году. Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями инвестиционных фондов в конце зимы вырос вдвое до 2,2 трлн руб., по сравнению с февралем 2023 г. Среднедневной объем торгов в этой категории инструментов увеличился в два раза г./г. и достиг 111,4 млрд руб.