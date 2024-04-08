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«Софтлайн» завершил передачу банку «Синара» 3,8% своих акций

Ведомости

Поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации «Софтлайн» объявила о завершении сделки по передаче 3,8% обыкновенных акций компании, принадлежащих дочернему предприятию группы «Софтлайн Проекты», ECM & Private Equity подразделению «Банк Синара». Об этом говорится в сообщении компании.

Стоимость акций «Софтлайн» в ходе торгов 8 апреля выросла на 1,18% до 165,22 руб. По состоянию на 12:40 мск стоимость бумаг составила 164,12 руб. (+0,5%) мск, индекс Мосбиржи составлял 3421,56 пункта (+0,77%).

Полученные средства в рамках сделки с инвестором будут направлены на финансирование перспективных проектов, в том числе финансирование новых приобретений, пояснили в компании.

Доля инвестбанка «Синара» в акционерном капитале «Софтлайн» таким образом превысила 7%, добавил гендиректор IT-компании Владимир Лавров.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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