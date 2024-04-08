«Софтлайн» завершил передачу банку «Синара» 3,8% своих акций
Поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации «Софтлайн» объявила о завершении сделки по передаче 3,8% обыкновенных акций компании, принадлежащих дочернему предприятию группы «Софтлайн Проекты», ECM & Private Equity подразделению «Банк Синара». Об этом говорится в сообщении компании.
Стоимость акций «Софтлайн» в ходе торгов 8 апреля выросла на 1,18% до 165,22 руб. По состоянию на 12:40 мск стоимость бумаг составила 164,12 руб. (+0,5%) мск, индекс Мосбиржи составлял 3421,56 пункта (+0,77%).
Полученные средства в рамках сделки с инвестором будут направлены на финансирование перспективных проектов, в том числе финансирование новых приобретений, пояснили в компании.
Доля инвестбанка «Синара» в акционерном капитале «Софтлайн» таким образом превысила 7%, добавил гендиректор IT-компании Владимир Лавров.