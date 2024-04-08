«Софтлайн» завершил передачу банку «Синара» 3,8% своих акций

Поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации «Софтлайн» объявила о завершении сделки по передаче 3,8% обыкновенных акций компании, принадлежащих дочернему предприятию группы «Софтлайн Проекты», ECM & Private Equity подразделению «Банк Синара». Об этом говорится в сообщении компании.