«Акра» повысило рейтинг «Камаза» до АА (RU) со стабильным прогнозом

Чистая прибыль «Камаз» по итогам 2023 г. сократилась до 16,9 млрд руб., следует из финансовых результатов по МСФО. Прибыль, приходящаяся на долю акционеров, снизилась на 13% до 16,2 млрд руб. или 28,3 руб. на акцию. Выручка за отчетный период выросла на 27% до 370,3 млрд руб. Операционный денежный поток группы составил 52 млрд руб. Чистый долг ПАО «Камаз» на конец 2023 г. составил 57,2 млрд руб. (-16%), соотношение чистого долга к EBITDA – 1,7x.