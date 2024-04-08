«Акра» повысило рейтинг «Камаза» до АА (RU) со стабильным прогнозом
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг «Камаза» до уровня АА (RU) со стабильным прогнозом, что свидетельствует о высокой способности эмитента выполнять свои обязательства в будущем.
Повышение вызвано улучшением в 2022 г. финансовых показателей компании с точки зрения роста выручки и рентабельности, поясняет агентство.
Акции «Камаза» в ходе торгов 8 апреля подорожали на 1,8% до 188 руб. По состоянию на 13:15 мск их стоимость составила 187,7 руб. (+1,19%). Индекс Мосбиржи находился на отметке 3419,07 пункта (+0,7%).
При оценке кредитного рейтинга автопроизводителя учитывалась высокая оценка поддержки компании со стороны государства, сильная рыночная позиция, высокий уровень корпоративного управления, ликвидность, оценки бизнес-профиля, географическая диверсификация, размер, рентабельность бизнеса, долговая нагрузка, обслуживание долга и денежный поток.
Чистая прибыль «Камаз» по итогам 2023 г. сократилась до 16,9 млрд руб., следует из финансовых результатов по МСФО. Прибыль, приходящаяся на долю акционеров, снизилась на 13% до 16,2 млрд руб. или 28,3 руб. на акцию. Выручка за отчетный период выросла на 27% до 370,3 млрд руб. Операционный денежный поток группы составил 52 млрд руб. Чистый долг ПАО «Камаз» на конец 2023 г. составил 57,2 млрд руб. (-16%), соотношение чистого долга к EBITDA – 1,7x.
«Камаз» – крупнейшая в стране автомобильная корпорация, входящая в двадцатку ведущих мировых производителей тяжелых грузовиков. Компания выпускает широкую линейку техники: грузовые автомобили, автобусы, электробусы, прицепы и полуприцепы, двигатели и др. В 2022 г. доля «Камаза» на рынке грузовых автомобилей полной массой свыше 14 т составила 42%.