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Акции «Уралсиба» подорожали почти на 7% на фоне утверждения дивполитики

Ведомости

Акции «Уралсиба» в ходе торгов 8 апреля подорожали на 6,7% до 0,207 руб. Котировки выросли на фоне утверждения новой дивидендной политики банка.

По состоянию на 15:10 мск их стоимость составила 0,2038 руб.+5,05% Индекс Мосбиржи находился на уровне 3418,75 пункта (+0,69%).

Наблюдательный совет банка «Уралсиб» утвердил новую дивидендную политику, согласно которой планируется направлять на дивиденды не менее 50% прибыли. Документ был утвержден 4 апреля 2024 г. на три года.

Годовое собрание акционеров «Уралсиба» запланировано на 24 мая 2024 г. Дата закрытия реестра акционеров для участия в собрании – 1 мая.

Банк России в феврале досрочно завершил санацию «Уралсиба». В сообщении говорилось, что сейчас у банка устойчивое финансовое положение.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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