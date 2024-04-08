Акции «Уралсиба» подорожали почти на 7% на фоне утверждения дивполитики
Акции «Уралсиба» в ходе торгов 8 апреля подорожали на 6,7% до 0,207 руб. Котировки выросли на фоне утверждения новой дивидендной политики банка.
По состоянию на 15:10 мск их стоимость составила 0,2038 руб.+5,05% Индекс Мосбиржи находился на уровне 3418,75 пункта (+0,69%).
Наблюдательный совет банка «Уралсиб» утвердил новую дивидендную политику, согласно которой планируется направлять на дивиденды не менее 50% прибыли. Документ был утвержден 4 апреля 2024 г. на три года.
Годовое собрание акционеров «Уралсиба» запланировано на 24 мая 2024 г. Дата закрытия реестра акционеров для участия в собрании – 1 мая.
Банк России в феврале досрочно завершил санацию «Уралсиба». В сообщении говорилось, что сейчас у банка устойчивое финансовое положение.