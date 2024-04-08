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Розничные инвесторы впервые с ноября 2022 года перешли к нетто-продажам акций

Ведомости

Розничные инвесторы впервые с ноября 2022 г. перешли к нетто-продажам акций, став крупнейшими нетто-продавцами в марте 2024 г. Об этом говорится в «Обзоре рисков финансовых рынков» Банка России.

Всего в марте розничные инвесторы продали акций на 37 млрд руб. При этом доля их участия в торгах снизилась с 76% в феврале до 69% в марте, отмечает регулятор.

Основные покупки на рынке акций совершали некредитные финансовые организации за счет собственных средств. Они купили акций на сумму 18,6 млрд руб. Продолжили совершать покупки и кредитные организации: системно значимые кредитные организации и прочие банки купили ценных бумаг на 10,4 и 10,9 млрд руб. соответственно, свидетельствуют данные ЦБ.

ЦБ также привел данные по валютному рынку. В  марте спрос на иностранную валюту со стороны банков-нерезидентов на биржевом и внебиржевом валютном рынке составил 564,8  млрд руб. против 531 млрд руб. в феврале. Одной из крупнейших категорий нетто-покупателей валюты на бирже оставались кредитные организации, не относящиеся к СЗКО. В марте объем их нетто-покупок снизился почти на треть, составив 244,6 млрд руб.

Объем нетто-покупок иностранной валюты со стороны населения в марте составил 155,5 млрд руб. На биржевом валютном рынке россияне приобрели валюты на 87,9 млрд руб., а через крупнейшие банки – на 67,6 млрд руб. На доллары США и евро пришлось 81% от объема покупок.

Доля юаня в структуре биржевого и внебиржевого валютного рынка в марте достигла исторических максимумов – 53 и 39,6% соответственно, отмечается в сообщении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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