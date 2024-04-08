Розничные инвесторы впервые с ноября 2022 года перешли к нетто-продажам акций
Розничные инвесторы впервые с ноября 2022 г. перешли к нетто-продажам акций, став крупнейшими нетто-продавцами в марте 2024 г. Об этом говорится в «Обзоре рисков финансовых рынков» Банка России.
Всего в марте розничные инвесторы продали акций на 37 млрд руб. При этом доля их участия в торгах снизилась с 76% в феврале до 69% в марте, отмечает регулятор.
Основные покупки на рынке акций совершали некредитные финансовые организации за счет собственных средств. Они купили акций на сумму 18,6 млрд руб. Продолжили совершать покупки и кредитные организации: системно значимые кредитные организации и прочие банки купили ценных бумаг на 10,4 и 10,9 млрд руб. соответственно, свидетельствуют данные ЦБ.
ЦБ также привел данные по валютному рынку. В марте спрос на иностранную валюту со стороны банков-нерезидентов на биржевом и внебиржевом валютном рынке составил 564,8 млрд руб. против 531 млрд руб. в феврале. Одной из крупнейших категорий нетто-покупателей валюты на бирже оставались кредитные организации, не относящиеся к СЗКО. В марте объем их нетто-покупок снизился почти на треть, составив 244,6 млрд руб.
Объем нетто-покупок иностранной валюты со стороны населения в марте составил 155,5 млрд руб. На биржевом валютном рынке россияне приобрели валюты на 87,9 млрд руб., а через крупнейшие банки – на 67,6 млрд руб. На доллары США и евро пришлось 81% от объема покупок.
Доля юаня в структуре биржевого и внебиржевого валютного рынка в марте достигла исторических максимумов – 53 и 39,6% соответственно, отмечается в сообщении.