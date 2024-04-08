Розничные инвесторы впервые с ноября 2022 года перешли к нетто-продажам акций

ЦБ также привел данные по валютному рынку. В марте спрос на иностранную валюту со стороны банков-нерезидентов на биржевом и внебиржевом валютном рынке составил 564,8 млрд руб. против 531 млрд руб. в феврале. Одной из крупнейших категорий нетто-покупателей валюты на бирже оставались кредитные организации, не относящиеся к СЗКО. В марте объем их нетто-покупок снизился почти на треть, составив 244,6 млрд руб.