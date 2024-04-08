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Акции «Магнита» подорожали до максимума с 2017 года в ожидании отчетности

Ведомости

Стоимость акций «Магнита» в ходе торгов 8 апреля выросла на 2% до 8000 руб., достигнув максимума 2017 г. Котировки растут в ожидании отчетности по МСФО.

По состоянию на 18:18 мск акции стоили 7992 руб. (+1,94%). Индекс Мосбиржи находился на отметке 3 420,72 пункта (+0,75%).

Акции «Магнита» показывают умеренное укрепление после слабовыраженной динамики последние пару сессий, движение вписывается в рамки восходящего тренда, говорит аналитик «Цифра брокер» Анна Буйлакова. По ее мнению, росту котировок «Магнита» могут содействовать умеренные положительные настроения на рынке: индекс Мосбиржи раллирует после выхода из боковика в начале марта, в котором бенчмарк провел почти семь месяцев. Позитива бумагам ритейлера могут добавлять ожидания публикации отчета по МСФО за 2023 г., дата которой еще не назначена.

Это подтверждает и начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Альберт Короев. Он обращает внимание на прогноз роста чистой прибыли компании в 2023 г. и низкую долговую нагрузку за 9 месяцев 2023 г. (чистый долг/EBITDA без аренды 0,9х).

Коме того, «Магнит» может вернуться к регулярным дивидендам после выплаты за 2022 г., говорят эксперты. Дивидендная доходность за 2023 г. может составить 6–12%, считает Короев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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