Акции «Магнита» подорожали до максимума с 2017 года в ожидании отчетности

Акции «Магнита» показывают умеренное укрепление после слабовыраженной динамики последние пару сессий, движение вписывается в рамки восходящего тренда, говорит аналитик «Цифра брокер» Анна Буйлакова. По ее мнению, росту котировок «Магнита» могут содействовать умеренные положительные настроения на рынке: индекс Мосбиржи раллирует после выхода из боковика в начале марта, в котором бенчмарк провел почти семь месяцев. Позитива бумагам ритейлера могут добавлять ожидания публикации отчета по МСФО за 2023 г., дата которой еще не назначена.