Акции «Магнита» подорожали до максимума с 2017 года в ожидании отчетности
Стоимость акций «Магнита» в ходе торгов 8 апреля выросла на 2% до 8000 руб., достигнув максимума 2017 г. Котировки растут в ожидании отчетности по МСФО.
По состоянию на 18:18 мск акции стоили 7992 руб. (+1,94%). Индекс Мосбиржи находился на отметке 3 420,72 пункта (+0,75%).
Акции «Магнита» показывают умеренное укрепление после слабовыраженной динамики последние пару сессий, движение вписывается в рамки восходящего тренда, говорит аналитик «Цифра брокер» Анна Буйлакова. По ее мнению, росту котировок «Магнита» могут содействовать умеренные положительные настроения на рынке: индекс Мосбиржи раллирует после выхода из боковика в начале марта, в котором бенчмарк провел почти семь месяцев. Позитива бумагам ритейлера могут добавлять ожидания публикации отчета по МСФО за 2023 г., дата которой еще не назначена.
Это подтверждает и начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Альберт Короев. Он обращает внимание на прогноз роста чистой прибыли компании в 2023 г. и низкую долговую нагрузку за 9 месяцев 2023 г. (чистый долг/EBITDA без аренды 0,9х).
Коме того, «Магнит» может вернуться к регулярным дивидендам после выплаты за 2022 г., говорят эксперты. Дивидендная доходность за 2023 г. может составить 6–12%, считает Короев.