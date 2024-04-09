Акции «группы Эталон» подорожали на фоне выхода операционных результатов

Объем продаж в региональных проектах вырос в два раза г/г до 51 400 кв. м, стоимость региональных контрактов выросла в 2,6 раза до 7,6 млрд руб. Денежные поступления выросли на 1,8 раза до 21,5 млрд руб. А средняя цена квадратного метра выросла на 19% до 217 000 руб. При этом средняя цена квадратного метра жилой недвижимости увеличилась на 29% до 283 000 руб.