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Акции «группы Эталон» подорожали на фоне выхода операционных результатов

Ведомости

Акции «группы Эталон» подорожали на 3,56% до 95,98 руб. на фоне выхода операционных результатов.

По состоянию на 12:00 мск стоимость бумаг составила 94,38 руб. (+1,83%). Индекс Мосбиржи находился на отметке 3433,83 пункта (+0,48%).

Группа 9 апреля объявила неаудированные операционные результаты за I квартал 2024 г. Согласно отчету, продажи недвижимости увеличились в 2,6 раза до 189 000 кв. м. Группа увеличила стоимость заключенных контрактов в три раза г/г до рекордных 41 млрд руб.

«Продажи в I квартале 2024 г. стали лучшими за всю историю Группы «Эталон»», – прокомментировал операционные главный исполнительный директор группы Геннадий Щербина. По его словам, сильные результаты продаж в условиях турбулентного рынка свидетельствуют об эффективности стратегии и приближают компанию к достижению намеченных целей по масштабированию бизнеса.

Объем продаж в региональных проектах вырос в два раза г/г до 51 400 кв. м, стоимость региональных контрактов выросла в 2,6 раза до 7,6 млрд руб. Денежные поступления выросли на 1,8 раза до 21,5 млрд руб. А средняя цена квадратного метра выросла на 19% до 217 000 руб. При этом средняя цена квадратного метра жилой недвижимости увеличилась на 29% до 283 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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