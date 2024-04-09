Акции «группы Эталон» подорожали на фоне выхода операционных результатов
По состоянию на 12:00 мск стоимость бумаг составила 94,38 руб. (+1,83%). Индекс Мосбиржи находился на отметке 3433,83 пункта (+0,48%).
Группа 9 апреля объявила неаудированные операционные результаты за I квартал 2024 г. Согласно отчету, продажи недвижимости увеличились в 2,6 раза до 189 000 кв. м. Группа увеличила стоимость заключенных контрактов в три раза г/г до рекордных 41 млрд руб.
«Продажи в I квартале 2024 г. стали лучшими за всю историю Группы «Эталон»», – прокомментировал операционные главный исполнительный директор группы Геннадий Щербина. По его словам, сильные результаты продаж в условиях турбулентного рынка свидетельствуют об эффективности стратегии и приближают компанию к достижению намеченных целей по масштабированию бизнеса.
Объем продаж в региональных проектах вырос в два раза г/г до 51 400 кв. м, стоимость региональных контрактов выросла в 2,6 раза до 7,6 млрд руб. Денежные поступления выросли на 1,8 раза до 21,5 млрд руб. А средняя цена квадратного метра выросла на 19% до 217 000 руб. При этом средняя цена квадратного метра жилой недвижимости увеличилась на 29% до 283 000 руб.