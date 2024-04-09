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Softline Venture Partners инвестирует в edtech-стартапы до 1 млрд рублей

Ведомости

Венчурный фонд Softline Venture Partners вложит в edtech-стартапы до 1 млрд руб. Максимальный объем инвестиций в один проект пока не определен, сообщил Rb.ru со ссылкой на представителя компании.

Собеседник издания уточнил, что размер инвестиций в один edtech-стартап будет зависеть от показателей бизнеса. Softline Venture Partners уже объявил отбор претендентов на венчурное вложение. Стартапы будут оценивать по параметрам инноваций, потенциалу роста и конкурентным преимуществам. Прием заявок завершится в июне 2024 г. 

Среди требований к молодым образовательным IT-проектам – наличие готового продукта с доказанной ценностью, годовой оборот не менее 50 млн руб. и рост финансовых показателей год к году. Стартапам необходимо иметь платформенные решения с подписочной моделью для розничных или корпоративных клиентов.

Венчурный фонд интересуют стартапы, которые генерируют контент в сферах искусственного интеллекта и информационной безопасности. Также компании должны ориентировать свои продукты на совершеннолетнюю аудиторию или людей, которые получают среднее или дополнительное образование. 

В конце марта Softline Venture Partners инвестировал в проект по защите данных Findler, созданный компанией RebrandyCo. Findler собирает информацию о цифровых активах клиента по всей Сети, в том числе и в теневом интернете. Объем вложения составил 100 млн руб.

 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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