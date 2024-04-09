Softline Venture Partners инвестирует в edtech-стартапы до 1 млрд рублей

Собеседник издания уточнил, что размер инвестиций в один edtech-стартап будет зависеть от показателей бизнеса. Softline Venture Partners уже объявил отбор претендентов на венчурное вложение. Стартапы будут оценивать по параметрам инноваций, потенциалу роста и конкурентным преимуществам. Прием заявок завершится в июне 2024 г.