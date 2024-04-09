Softline Venture Partners инвестирует в edtech-стартапы до 1 млрд рублей
Собеседник издания уточнил, что размер инвестиций в один edtech-стартап будет зависеть от показателей бизнеса. Softline Venture Partners уже объявил отбор претендентов на венчурное вложение. Стартапы будут оценивать по параметрам инноваций, потенциалу роста и конкурентным преимуществам. Прием заявок завершится в июне 2024 г.
Среди требований к молодым образовательным IT-проектам – наличие готового продукта с доказанной ценностью, годовой оборот не менее 50 млн руб. и рост финансовых показателей год к году. Стартапам необходимо иметь платформенные решения с подписочной моделью для розничных или корпоративных клиентов.
Венчурный фонд интересуют стартапы, которые генерируют контент в сферах искусственного интеллекта и информационной безопасности. Также компании должны ориентировать свои продукты на совершеннолетнюю аудиторию или людей, которые получают среднее или дополнительное образование.
В конце марта Softline Venture Partners инвестировал в проект по защите данных Findler, созданный компанией RebrandyCo. Findler собирает информацию о цифровых активах клиента по всей Сети, в том числе и в теневом интернете. Объем вложения составил 100 млн руб.