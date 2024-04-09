«Ростелеком» планирует дивиденды выше выплат 2022 года
Менеджмент «Ростелекома» предложит дивиденды за 2023 г. выше уровня выплат по итогам 2022 г. Об этом сказал «Интерфаксу» президент компании Михаил Осеевский в кулуарах форума «Телеком 2024».
«Это будет больше уровня прошлого года», – сказал он, не уточнив размер предлагаемых дивидендов. По его словам, предложения пока не направлены в Росимущество.
В ходе торгов 9 апреля акции «Ростелекома» подорожали на 2,24% до 100 руб. за бумагу, привелигированные акции – на 2,91% до 86,05 руб. По состоянию на 13:40 мск стоимость обыкновенных бумаг составила 98,4 руб. (+0,6%), «префов» – 87,2 руб. (+1,34 %). Индекс Мосбиржи находился на отметке – 3 435,94 пункта (+0,55%).
Согласно дивидендной политике «Ростелекома» на 2021-2023 г., компания должна платить не менее 5 руб. на акцию. Она также предполагает ежегодно увеличивать выплаты как минимум на 5%. Одновременно с этим компания должна направлять на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли. По итогам 2022 г. «Ростелеком» выплатил дивиденды в размере 5,4465 руб. на каждую обыкновенную и привилегированную акции на общую сумму 19 млрд руб.