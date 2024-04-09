«Ростелеком» планирует дивиденды выше выплат 2022 года

Согласно дивидендной политике «Ростелекома» на 2021-2023 г., компания должна платить не менее 5 руб. на акцию. Она также предполагает ежегодно увеличивать выплаты как минимум на 5%. Одновременно с этим компания должна направлять на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли. По итогам 2022 г. «Ростелеком» выплатил дивиденды в размере 5,4465 руб. на каждую обыкновенную и привилегированную акции на общую сумму 19 млрд руб.