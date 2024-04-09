ТМК разместила 18,86 млн акций по оферте для участников SPO

Стоимость акций ТМК в 13:38 мск составила 232,7 руб. С закрытия основной торговой сессии предыдущего дня бумаги компании подорожали на 0,32%. Индекс Мосбиржи с закрытия вырос на 0,58% до 3437,18 пункта, индекс металлов и добычи прибавил 1,11% и составил 8885,73 п. С начала года котировки компании выросли на 18,04%, бенчмарки – на 10,91 и 14,33% соответственно.