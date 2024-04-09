ТМК разместила 18,86 млн акций по оферте для участников SPO
Трубная металлургическая компания (ТМК) завершила размещение акций в рамках оферты для участников вторичного публичного предложения бумаг (SPO). Об этом сообщается на странице компании на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
Стоимость акций ТМК в 13:38 мск составила 232,7 руб. С закрытия основной торговой сессии предыдущего дня бумаги компании подорожали на 0,32%. Индекс Мосбиржи с закрытия вырос на 0,58% до 3437,18 пункта, индекс металлов и добычи прибавил 1,11% и составил 8885,73 п. С начала года котировки компании выросли на 18,04%, бенчмарки – на 10,91 и 14,33% соответственно.
Всего в рамках оферты ТМК разместила 18,86 млн собственных акций или 47,16% акционерного капитала. Цена размещения составила 220,68 руб. Следовательно, компания привлекла по итогам оферты 4,16 млрд руб.
ТМК объявила акцепт оферты о покупке акций для участников SPO 25 марта. Для покупки инвесторам была доступна одна бумага на каждую акцию, приобретенную в рамках вторичного размещения бумаг эмитента.
Компания ожидала увеличения доли акций в свободном обращении (free-float) по итогам оферты. На момент объявления акцепта показатель составлял 6%, по состоянию на 9 апреля он не изменился.
SPO ТМК прошло с 21 по 28 сентября 2023 г. Книга заявок в ходе размещения была переподписана, по итогу компания привлекла 3,97 млрд руб.