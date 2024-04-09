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ТМК разместила 18,86 млн акций по оферте для участников SPO

Ведомости

Трубная металлургическая компания (ТМК) завершила размещение акций в рамках оферты для участников вторичного публичного предложения бумаг (SPO). Об этом сообщается на странице компании на сайте центра раскрытия корпоративной информации. 

Стоимость акций ТМК в 13:38 мск составила 232,7 руб. С закрытия основной торговой сессии предыдущего дня бумаги компании подорожали на 0,32%. Индекс Мосбиржи с закрытия вырос на 0,58% до 3437,18 пункта, индекс металлов и добычи прибавил 1,11% и составил 8885,73 п. С начала года котировки компании выросли на 18,04%, бенчмарки – на 10,91 и 14,33% соответственно.

Всего в рамках оферты ТМК разместила 18,86 млн собственных акций или 47,16% акционерного капитала. Цена размещения составила 220,68 руб. Следовательно, компания привлекла по итогам оферты 4,16 млрд руб. 

ТМК объявила акцепт оферты о покупке акций для участников SPO 25 марта. Для покупки инвесторам была доступна одна бумага на каждую акцию, приобретенную в рамках вторичного размещения бумаг эмитента. 

Компания ожидала увеличения доли акций в свободном обращении (free-float) по итогам оферты. На момент объявления акцепта показатель составлял 6%, по состоянию на 9 апреля он не изменился.

SPO ТМК прошло с 21 по 28 сентября 2023 г. Книга заявок в ходе размещения была переподписана, по итогу компания привлекла 3,97 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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