Выручка Positive Technologies за 2023 год выросла на 61%
Разработчик решений в области кибербезопасности Positive Technologies повысил выручку по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам 2023 г. на 61% год к году. Показатель достиг 22,2 млрд руб., следует из сообщения компании.
Акции Positive Technologies в 18:07 мск торговались по 2813,2 руб. С закрытия основной сессии торгов предыдущего дня их стоимость снизилась на 0,56%. Индекс Мосбиржи с закрытия прибавил 0,05% и составил 3219,25 пункта, IT-индекс вырос на 0,16% до 3808,16 п. С начала года бенчмарки увеличились на 10,22 и 40,32% соответственно, котировки компании – на 39,72%.
Отгрузки компании (показатель не входит в МСФО) с учетом корректировок по оплатам, поступившим до 31 марта 2024 г., достигли 25,5 млрд руб. В годовом выражении отгрузки увеличились на 76%. Валовая прибыль отгрузок год к году выросла на 72% до 23,7 млрд руб.
Расходы Positive Technologies на R&D (исследования и разработки) по итогам 2023 г. увеличились на 79% и составили 5 млрд руб. EBITDA компании в прошедшем году выросла по сравнению с итогами 2022 г. на 59% до 10,8 млрд руб. Отношение чистого долга к EBITDA составило 0,31х.
Управленческий показатель EBITDAC (EBITDA за вычетом разницы между отгрузками и выручкой) по итогам прошедшего года достиг 8,9 млрд руб. и увеличился год к году на 71%. Рентабельность по EBITDAC составила 36%.
Чистая прибыль без учета капитализируемых расходов (NIC) Positive Technologies в 2023 г. выросла на 76% год к году до 8,7 млрд руб. Рентабельность по NIC составила 35%.
В середине марта совет директоров компании рекомендовал выплатить инвесторам дивиденды за I квартал 2024 г. в размере 47,3 руб. С учетом текущих котировок дивидендная доходность может составить 1,68%.