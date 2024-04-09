Выручка Positive Technologies за 2023 год выросла на 61%

Акции Positive Technologies в 18:07 мск торговались по 2813,2 руб. С закрытия основной сессии торгов предыдущего дня их стоимость снизилась на 0,56%. Индекс Мосбиржи с закрытия прибавил 0,05% и составил 3219,25 пункта, IT-индекс вырос на 0,16% до 3808,16 п. С начала года бенчмарки увеличились на 10,22 и 40,32% соответственно, котировки компании – на 39,72%.