/ Инвестиции

Выручка Positive Technologies за 2023 год выросла на 61%

Ведомости

Разработчик решений в области кибербезопасности Positive Technologies повысил выручку по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам 2023 г. на 61% год к году. Показатель достиг 22,2 млрд руб., следует из сообщения компании.

Акции Positive Technologies в 18:07 мск торговались по 2813,2 руб. С закрытия основной сессии торгов предыдущего дня их стоимость снизилась на 0,56%. Индекс Мосбиржи с закрытия прибавил 0,05% и составил 3219,25 пункта, IT-индекс вырос на 0,16% до 3808,16 п. С начала года бенчмарки увеличились на 10,22 и 40,32% соответственно, котировки компании – на 39,72%.

Отгрузки компании (показатель не входит в МСФО) с учетом корректировок по оплатам, поступившим до 31  марта 2024 г., достигли 25,5 млрд руб. В годовом выражении отгрузки увеличились на 76%. Валовая прибыль отгрузок год к году выросла на 72% до 23,7 млрд руб.

Расходы Positive Technologies на R&D (исследования и разработки) по итогам 2023 г. увеличились на 79% и составили 5 млрд руб. EBITDA компании в прошедшем году выросла по сравнению с итогами 2022 г. на 59% до 10,8 млрд руб. Отношение чистого долга к EBITDA составило 0,31х.

Управленческий показатель EBITDAC (EBITDA за вычетом разницы между отгрузками и выручкой) по итогам прошедшего года достиг 8,9 млрд руб. и увеличился год к году на 71%. Рентабельность по EBITDAC составила 36%.

Чистая прибыль без учета капитализируемых расходов (NIC) Positive Technologies в 2023 г. выросла на 76% год к году до 8,7 млрд руб. Рентабельность по NIC составила 35%.

В середине марта совет директоров компании рекомендовал выплатить инвесторам дивиденды за I квартал 2024 г. в размере 47,3 руб. С учетом текущих котировок дивидендная доходность может составить 1,68%.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных