НАУФОР изучит возможности инвестирования в инструменты из дружественных стран
Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) планирует подготовить предложения, которые могут помочь россиянам инвестировать инструменты эмитентов из дружественных стран для диверсификации портфеля. Об этом сообщается на сайте ассоциации.
Члены НАУФОР на общем годовом собрании утвердили это решение в качестве одного из приоритетных направлений деятельности ассоциации в 2024 г. Для составления предложений по инвестированию в финансовые инструменты «дружественных» государств НАУФОР планирует исследовать российское и иностранное законодательство, уточняется в сообщении.
Также в 2024 г. НАУФОР продолжит разработку мер по разблокировке, погашению и обмену заблокированных активов. Для этого ассоциация продолжит взаимодействие с Банком России и Министерством финансов РФ.
Еще одним решением годового собрания членов НАУФОР стало участие ассоциации в совершенствовании регулирования в сфере цифровых финансовых активов (ЦФА). Ассоциация планирует оценить процессы выпуска и обращения ЦФА, а также практику регулирования взаимодействия операторов информационных систем (ОИС) с участниками рынка ценных бумаг и его классической инфраструктурой.
В марте НАУФОР разработала критерии для выявления сделок с признаками манипулирования рынком, в том числе с неправомерным использованием инсайдерской информации. Ассоциация установила пороговые значения по повышению или снижению котировок финансовых инструментов в результате сговора группы лиц, а также указывающие на недобросовестные действия маркетмейкера в результате подкупа.