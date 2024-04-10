НАУФОР изучит возможности инвестирования в инструменты из дружественных стран

В марте НАУФОР разработала критерии для выявления сделок с признаками манипулирования рынком, в том числе с неправомерным использованием инсайдерской информации. Ассоциация установила пороговые значения по повышению или снижению котировок финансовых инструментов в результате сговора группы лиц, а также указывающие на недобросовестные действия маркетмейкера в результате подкупа.