Торги акциями китайской компании Tianrui остановили из-за падения цены на 99%
Торги акциями китайского производителя цемента Tianrui приостановили после обвала котировок на 99% за последние 15 минут торговой сессии 9 апреля. Планируется, что торги возобновятся после объявления, связанного с инсайдерской информацией, сообщил Bloomberg.
На закрытии торговой сессии предыдущего дня акции China Tianrui Group Cement стоили 0,048 гонконгских долларов. По сравнению с ценой на закрытии торгов 8 апреля котировки обрушились на 99,04%. Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng на закрытии 9 апреля составил 16 828,07 пункта и прибавил за торговую сессию 0,57%. С начала года стоимость бумаг компании упала на 99,15%, бенчмарк сократился на 1,29%.
Рыночная капитализация Tianrui после падения котировок сократилась до 141 млн гонконгских долларов (около $18 млн). Во время распродажи из рук в руки было передано около 281 млн акций компании или треть free-float (бумаг, находящихся в свободном обращении), уточняет Bloomberg. Во время заключительного аукциона торговой сессии было продано более 80 млн акций Tianrui.
Драматичное падение котировок компании могло быть следствием накопления большого количества заявок на продажу бумаг при нехватке покупателей, предположил в комментарии агентству исполнительный директор гонконгского брокера Kay Hian Стивен Люнг. Также в случае, если основной акционер компании заложил свои бумаги, обвал мог стать реакцией рынка на эту ситуацию, добавил эксперт.
Мажоритарными акционерами Tianrui являются Ли Люфа и его жена, уточняет Bloomberg. Супругам принадлежит 70% акций компании. Ранее производитель цемента о планах заложить 97 млн своих бумаг или 3,3% акционерного капитала, чтобы погасить кредит на 166,5 млн юаней ($23 млн).
Tianrui была зарегистрирована в Гонконге в 2011 г. Годовая мощность производства цемента составляет около 58 млн т. Компания в основном ориентируется на рынки центрального и северного Китая. Tianrui также заявляла, что поставляла свою продукцию для реализации крупных инфраструктурных проектов, в том числе для строительства высокоскоростных железных дорог.
По итогам 2023 г. Tianrui получила чистый убыток в размере 634 млн юаней ($87,7 млн) против прибыли в 449 млн юаней ($62,1 млн) за 2022 г. Tianrui объяснила такой результат слабым спросом из-за кризиса на рынке недвижимости в Китае, а также ростом конкуренции и высокой стоимостью сырья, уточнило агентство.