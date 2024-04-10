Торги акциями китайской компании Tianrui остановили из-за падения цены на 99%

Tianrui была зарегистрирована в Гонконге в 2011 г. Годовая мощность производства цемента составляет около 58 млн т. Компания в основном ориентируется на рынки центрального и северного Китая. Tianrui также заявляла, что поставляла свою продукцию для реализации крупных инфраструктурных проектов, в том числе для строительства высокоскоростных железных дорог.