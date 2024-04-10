Акционеры Positive Technologies утвердили первый транш дивидендов за 2023 год
Акционеры разработчика решений в области кибербезопасности Positive Technologies одобрили выплату части дивидендов за 2023 г. Размер выплаты составит 47,3 руб. на акцию, общий транш – 3,1 млрд руб., следует из сообщения компании.
Акции Positive Technologies в 16:12 мск торговались по 2822,6 руб. С закрытия основной торговой сессии предыдущего дня из стоимость увеличилась на 1,4%. Индекс Мосбиржи с закрытия прибавил 0,6% и составил 3434,5 пункта, IT-индекс сократился на 1,7% до 3743,5 п. С начала года котировки компании выросли на 40,2%, бенчмарки – на 10,8 и 37,9% соответственно.
С учетом текущих котировок дивидендная доходность первого транша может составить 1,7%. Дату отсечки установили на 20 апреля. Positive Technologies планирует перечислить дивиденды инвесторам до конца месяца.
Вторую дивидендную выплату совет директоров компании рекомендовал к утверждению собранием акционеров 8 апреля. Следующим траншем Positive Technologies планирует выплатить инвесторам 3,4 млрд руб. или 51,89 руб. на акцию. Дивдоходность второго транша может составить 1,8%, совокупная дивдоходность – 3,5%.
Обсуждение второй дивидендной выплаты включили в повестку годового общего собрания акционеров Positive Technologies. Оно пройдет 14 мая в виде заочного голосования, уточняется в сообщении компании.
По итогам 2022 г. разработчик выплатил дивидендами в сумме 4,8 млрд руб. или 72,61 руб. на акцию. Последний транш компания перевела 15 декабря 2023 г. С учетом котировок на закрытии торгов в эту дату, дивдоходность составила 3,8%.