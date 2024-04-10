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Акционеры Positive Technologies утвердили первый транш дивидендов за 2023 год

Ведомости

Акционеры разработчика решений в области кибербезопасности Positive Technologies одобрили выплату части дивидендов за 2023 г. Размер выплаты составит 47,3 руб. на акцию, общий транш – 3,1 млрд руб., следует из сообщения компании.

Акции Positive Technologies в 16:12 мск торговались по 2822,6 руб. С закрытия основной торговой сессии предыдущего дня из стоимость увеличилась на 1,4%. Индекс Мосбиржи с закрытия прибавил 0,6% и составил 3434,5 пункта, IT-индекс сократился на 1,7% до 3743,5 п. С начала года котировки компании выросли на 40,2%, бенчмарки – на 10,8 и 37,9% соответственно.

С учетом текущих котировок дивидендная доходность первого транша может составить 1,7%. Дату отсечки установили на 20 апреля. Positive Technologies планирует перечислить дивиденды инвесторам до конца месяца.

Вторую дивидендную выплату совет директоров компании рекомендовал к утверждению собранием акционеров 8 апреля. Следующим траншем Positive Technologies планирует выплатить инвесторам 3,4 млрд руб. или 51,89 руб. на акцию. Дивдоходность второго транша может составить 1,8%, совокупная дивдоходность – 3,5%.

Обсуждение второй дивидендной выплаты включили в повестку годового общего собрания акционеров Positive Technologies. Оно пройдет 14 мая в виде заочного голосования, уточняется в сообщении компании.

По итогам 2022 г. разработчик выплатил дивидендами в сумме 4,8 млрд руб. или 72,61 руб. на акцию. Последний транш компания перевела 15 декабря 2023 г. С учетом котировок на закрытии торгов в эту дату, дивдоходность составила 3,8%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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