Акционеры Positive Technologies утвердили первый транш дивидендов за 2023 год

Акции Positive Technologies в 16:12 мск торговались по 2822,6 руб. С закрытия основной торговой сессии предыдущего дня из стоимость увеличилась на 1,4%. Индекс Мосбиржи с закрытия прибавил 0,6% и составил 3434,5 пункта, IT-индекс сократился на 1,7% до 3743,5 п. С начала года котировки компании выросли на 40,2%, бенчмарки – на 10,8 и 37,9% соответственно.