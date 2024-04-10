«Алроса» выявила кратный рост спроса на инвестиционные бриллианты в России

Цены на алмазы и бриллианты на мировом рынке в 2023 г. снижались. По данным американской Rapaport (владеет крупнейшей в США площадкой по торговле бриллиантами RapNet), в июне 2023 г. цены на бриллианты массой 1 карат упали до минимума с ноября 2020 г. Бриллианты дешевеют на мировом рынке с весны 2022 г., когда индекс цен IDEX достиг исторического максимума – 158,4 пункта. С января по декабрь 2023 г. IDEX снизился на 16,5% до 109,8 пункта, на 28 февраля 2024 г. он составлял 109,1 пункта.