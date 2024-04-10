«Алроса» выявила кратный рост спроса на инвестиционные бриллианты в России
Спрос на инвестиционные бриллианты в России в 2023 г. вырос в 2,3 раза по сравнению с 2022 г. По итогам I квартала 2024 г. продажи драгоценных камней инвесторам выросли в годовом выражении втрое, сообщил ТАСС со ссылкой на руководителя программы инвестиционных бриллиантов Alrosa Diamond Exclusive Елену Суховееву.
Акции алмазодобывающей компании «Алроса» в 18:34 мск стоили 77,15 руб. – на 0,59% дороже, чем на закрытии основной торговой сессии предыдущего дня. Индекс Мосбиржи с закрытия прибавил 0,61% и составил 3435,2 пункта, индекс металлов и добычи вырос на 1,45% до 8980,52 п. С начала года котировки «Алросы» увеличились на 10,8%, бенчмарки – на 10,84 и 15,55% соответственно.
Суховеева не уточнила объемы продаж инвестиционных бриллиантов по итогам 2023 г. и I квартала 2024 г., следует из сообщения ТАСС. Она отметила, что количество сделок и объемы продаж продолжают расти. За полтора года после отмены НДР у «Алросы» появилось около 20 партнеров среди крупнейших банков России, которые продают инвестиционные бриллианты своим клиентам, добавила топ-менеджер.
«Алроса» планирует сделать инвестиционные бриллианты инструментом, доступным широкому кругу инвесторов, добавила Суховеева. Она считает, что бриллианты в кризисных ситуациях могут стать таким же защитным активом, как и золото. Также драгоценные камни, по словам топ-менеджера, являются чемпионами по соотношению доходности и волатильности. При низкой волатильности бриллианты приносят высокий доход, пояснила Суховеева.
Больше всего в бриллианты вкладываются частные инвесторы, которые являются клиентами крупнейших банков, уточнила топ-менеджер «Алросы». Она объяснила это тем, что льгота по НДС на покупку бриллиантов предоставляется физическим лицам только при приобретении их в банке.
Цены на алмазы и бриллианты на мировом рынке в 2023 г. снижались. По данным американской Rapaport (владеет крупнейшей в США площадкой по торговле бриллиантами RapNet), в июне 2023 г. цены на бриллианты массой 1 карат упали до минимума с ноября 2020 г. Бриллианты дешевеют на мировом рынке с весны 2022 г., когда индекс цен IDEX достиг исторического максимума – 158,4 пункта. С января по декабрь 2023 г. IDEX снизился на 16,5% до 109,8 пункта, на 28 февраля 2024 г. он составлял 109,1 пункта.