Акции «СПБ биржи» дорожают в отсутствие новостей

Периодическая покупательская активность этих бумаг связана с тем, что они торгуются сильно ниже уровней 2022-2023 гг. и цены первичного публичного предложения (IPO), считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Виталий Манжос. В 2021 г. их первичное размещение прошло по цене $11,5 или по 834,9 руб., что почти в девять раз дороже текущего уровня.