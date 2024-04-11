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Акции «СПБ биржи» дорожают в отсутствие новостей

Ведомости

Акции «СПБ биржи» подорожали на 6,62% до 99,8 руб. Котировки растут в отсутствие новостей, говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты.

По состоянию на 16:54 мск стоимость бумаг составила 98,6 руб. (+5,34%) Индекс Мосбиржи находился на отметке 3438,34 пункта (-0,02%).

Периодическая покупательская активность этих бумаг связана с тем, что они торгуются сильно ниже уровней 2022-2023 гг. и цены первичного публичного предложения (IPO), считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Виталий Манжос. В 2021 г. их первичное размещение прошло по цене $11,5 или по 834,9 руб., что почти в девять раз дороже текущего уровня.

Серьезным негативным фоном для этих бумаг стало включение «СПБ биржи» в санкционный список США в конце 2023 г., добавляет аналитик.

По его словам, в сложившейся ситуации для начала спекулятивных покупок в акциях «СПБ биржи» не требуется конкретный повод. Вместе с тем любая обнадеживающая новость вызывает позитивную реакцию у участников торгов. Последней такой новостью стало сообщение о том, что Минфин России допустил обмен акций, заблокированных из-за санкций в отношении эмитента.

Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов согласен с коллегой, что значимых новостей в последнее время не было. Но он обращает внимание, что за последние недели российский рынок существенно вырос, обновив максимумы с февраля 2022 г. Многие «голубые фишки», по словам Додонова, выглядят уже «несколько перекупленными», и какие-то инвесторы вполне могли начать покупать менее ликвидные акции, в том числе бумаги «СПБ Биржи». 

Объем торгов на «СПБ Бирже» в 2023 г. снизился в 3,1 раза по сравнению с показателем 2022 г. и составил 4,5 трлн руб. (из них 2,7 трлн руб. пришлось на сделки купли-продажи акций, депозитарных расписок и паев), сообщал ЦБ в отчете за 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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