Аналитики «Цифра брокера» назвали самые перспективные акции девелоперов

В «Цифра брокер» также называют основной риск в отношении акций девелопера ПИК – это закрытость компании для инвесторов. Застройщик не публиковал операционных отчетов с 2022 г., и пауза была прервана публикацией сокращенной отчетности по МСФО за первое полугодие 2023 г. без сопоставимых показателей за 2022 г.