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Аналитики «Цифра брокера» назвали самые перспективные акции девелоперов

Ведомости

«Цифра брокер» сравнил акции компаний строительного сектора, из которых выделил бумаги «Самолета» и группы «Эталон». Об этом говорится в обзоре брокерской компании.

Аналитики оценивают бизнес «Самолета» как компанию роста. Причем не только за счет строительства, но и за счет развития диджитал-проектов на рынке недвижимости. Эксперты держат акции девелопера в своем спекулятивном портфеле с целевым ориентиром 4700 руб. за одну акцию (+30% от текущей стоимости).

Бумаги группы «Эталон» выглядят также интересно благодаря активной экспансии в регионы, отмечают эксперты. Актуальные операционные показатели за 1 квартал 2024 г. подтверждают, что трансформация бизнеса проходит успешно, считают они. Таргет по бумаге – 120 руб. (+24,5%). 

Акционеры «Эталон» одобрили редомициляцию с Кипра в Калининградскую область, напоминают аналитики, что позволит застройщику возобновить дивидендные выплаты. Вместе с тем они видят риск навеса продавцов, купивших бумаги компании вне российского контура.

В «Цифра брокер» также называют основной риск в отношении акций девелопера ПИК – это закрытость компании для инвесторов. Застройщик не публиковал операционных отчетов с 2022 г., и пауза была прервана публикацией сокращенной отчетности по МСФО за первое полугодие 2023 г. без сопоставимых показателей за 2022 г.

Индекс Мосбиржи строительных компаний полной доходности с начала года показывает опережающую широкий рынок динамику, отмечает брокер. По состоянию на закрытие 10 апреля он вырос с начала года на 22% и составил 12 194,2 пункта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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