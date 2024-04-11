Аналитики «Цифра брокера» назвали самые перспективные акции девелоперов
«Цифра брокер» сравнил акции компаний строительного сектора, из которых выделил бумаги «Самолета» и группы «Эталон». Об этом говорится в обзоре брокерской компании.
Аналитики оценивают бизнес «Самолета» как компанию роста. Причем не только за счет строительства, но и за счет развития диджитал-проектов на рынке недвижимости. Эксперты держат акции девелопера в своем спекулятивном портфеле с целевым ориентиром 4700 руб. за одну акцию (+30% от текущей стоимости).
Бумаги группы «Эталон» выглядят также интересно благодаря активной экспансии в регионы, отмечают эксперты. Актуальные операционные показатели за 1 квартал 2024 г. подтверждают, что трансформация бизнеса проходит успешно, считают они. Таргет по бумаге – 120 руб. (+24,5%).
Акционеры «Эталон» одобрили редомициляцию с Кипра в Калининградскую область, напоминают аналитики, что позволит застройщику возобновить дивидендные выплаты. Вместе с тем они видят риск навеса продавцов, купивших бумаги компании вне российского контура.
В «Цифра брокер» также называют основной риск в отношении акций девелопера ПИК – это закрытость компании для инвесторов. Застройщик не публиковал операционных отчетов с 2022 г., и пауза была прервана публикацией сокращенной отчетности по МСФО за первое полугодие 2023 г. без сопоставимых показателей за 2022 г.
Индекс Мосбиржи строительных компаний полной доходности с начала года показывает опережающую широкий рынок динамику, отмечает брокер. По состоянию на закрытие 10 апреля он вырос с начала года на 22% и составил 12 194,2 пункта.