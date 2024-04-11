Госдума приняла в первом чтении законопроект о новых требованиях к «квалам»
Госдума в первом чтении приняла законопроект об изменении требований к квалифицированным инвесторам. Документ опубликован в думской базе данных.
Законопроект предполагает, что при признании инвесторов квалифицированными больше не нужно будет уточнять виды сделок, финансовых инструментов или услуг, в отношении которых произошло такое признание, уточняется в пояснительной записке к законопроекту. Поправка коснется только тех, кто получит статус «квала» после вступления закона в силу.
Перечень критериев, дающих право на получение статуса квалифицированного инвестора, предлагается включить наличие ученой степени, а также критерий дохода с предоставлением Банку России полномочий по определению его минимального размера, видов, периода получения и порядка расчета. Кроме того, ЦБ может получить полномочия по определению требований к опыту работы «квала», опыту заключения сделок или размеру его имущества.
Документ также предлагает обязать брокеров заключать договоры о брокерском обслуживании с неквалифицированными инвесторами только при условии успешного прохождения тестирования. Это может повысить уровень понимания рисков от инвестиций среди «неквалов», отмечается в пояснительной записке.
В список финансовых инструментов, доступных «неквалам» только после тестирования могут включить облигации с залоговым обеспечением. Исключением могут стать бонды с ипотечным покрытием, а также долговые бумаги, выпущенные специализированным обществом проектного финансирования, 100% акций которого принадлежит государству, «Вэб.РФ» или «Дом.РФ».
Согласно законопроекту, инвесторов могут обязать проходить повторное тестирование, если в течение пяти лет они не совершали операции с инструментами, которые требуют положительного результата теста. В пояснительной записке уточняется, что в случае принятия законопроекта отсчет начнется на с момента прохождения тестирования, а со дня вступления закона в силу.
В проекте предлагается повысить предельный объем сделки, требующей прохождения тестирования для «неквалов», со 100 000 до 300 000 руб. Повышенный лимит будет действовать даже в случае отрицательного результата тестирования – в этом случае брокер или управляющая компания должны будут предупредить инвестора о рисках.
Ранее Госдума приняла законопроект о праве инвесторов на налоговый вычет по итогам замещения евробондов. Он подразумевает, что вычет будет доступен владельцам еврооблигаций, которые приобрели ценные бумаги от трех и более лет назад. Срок владения ценными бумагами будут отсчитывать с даты покупки.