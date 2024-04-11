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Госдума приняла в первом чтении законопроект о новых требованиях к «квалам»

Ведомости

Госдума в первом чтении приняла законопроект об изменении требований к квалифицированным инвесторам. Документ опубликован в думской базе данных.

Законопроект предполагает, что при признании инвесторов квалифицированными больше не нужно будет уточнять виды сделок, финансовых инструментов или услуг, в отношении которых произошло такое признание, уточняется в пояснительной записке к законопроекту. Поправка коснется только тех, кто получит статус «квала» после вступления закона в силу.

Перечень критериев, дающих право на получение статуса квалифицированного инвестора, предлагается включить наличие ученой степени, а также критерий дохода с предоставлением Банку России полномочий по определению его минимального размера, видов, периода получения и порядка расчета. Кроме того, ЦБ может получить полномочия по определению требований к опыту работы «квала», опыту заключения сделок или размеру его имущества.

Документ также предлагает обязать брокеров заключать договоры о брокерском обслуживании с неквалифицированными инвесторами только при условии успешного прохождения тестирования. Это может повысить уровень понимания рисков от инвестиций среди «неквалов», отмечается в пояснительной записке.

В список финансовых инструментов, доступных «неквалам» только после тестирования могут включить облигации с залоговым обеспечением. Исключением могут стать бонды с ипотечным покрытием, а также долговые бумаги, выпущенные специализированным обществом проектного финансирования, 100% акций которого принадлежит государству, «Вэб.РФ» или «Дом.РФ».

Согласно законопроекту, инвесторов могут обязать проходить повторное тестирование, если в течение пяти лет они не совершали операции с инструментами, которые требуют положительного результата теста. В пояснительной записке уточняется, что в случае принятия законопроекта отсчет начнется на с момента прохождения тестирования, а со дня вступления закона в силу.

В проекте предлагается повысить предельный объем сделки, требующей прохождения тестирования для «неквалов», со 100 000 до 300 000 руб. Повышенный лимит будет действовать даже в случае отрицательного результата тестирования – в этом случае брокер или управляющая компания должны будут предупредить инвестора о рисках.

Ранее Госдума приняла законопроект о праве инвесторов на налоговый вычет по итогам замещения евробондов. Он подразумевает, что вычет будет доступен владельцам еврооблигаций, которые приобрели ценные бумаги от трех и более лет назад. Срок владения ценными бумагами будут отсчитывать с даты покупки. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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