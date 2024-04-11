Госдума приняла в первом чтении законопроект о новых требованиях к «квалам»

Законопроект предполагает, что при признании инвесторов квалифицированными больше не нужно будет уточнять виды сделок, финансовых инструментов или услуг, в отношении которых произошло такое признание, уточняется в пояснительной записке к законопроекту. Поправка коснется только тех, кто получит статус «квала» после вступления закона в силу.