МФК «Займер» провела IPO по цене 235 рублей за акцию
МФК «Займер» объявила об успешном проведении первичного публичного предложения («IPO») по нижней границе ценового диапазона – 235 руб. за акцию. Доля акций в свободном обращении составила около 15%. Рыночная капитализация компании составит 23,5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.
В рамках IPO компания получила около 60 000 заявок от инвесторов, средняя аллокация розничным инвесторам составила около 14%.
Для поддержания цены в течение 30 дней после начала торгов предусмотрен стабилизационный механизм – может быть выкуплено акций на сумму до 0,5 млрд руб. по цене IPO.
Акции компании были включены в третий уровень листинга Московской биржи. Торги бумагами под тикером ZAYM и кодом ISIN RU000A107RM8 начнутся на Московской бирже сегодня, 12 апреля, около 15:00 по мск.
«Займер» стал первым представителем сегмента беззалоговых займов с публичным статусом. Это финтех-сервис выдачи микрозаймов онлайн, специализирующийся на работе с физлицами, которым необходимы займы PDL. В конце февраля «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности «Займера» до уровня ruBB+ со стабильным прогнозом.