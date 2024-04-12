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МФК «Займер» провела IPO по цене 235 рублей за акцию

Ведомости

МФК «Займер» объявила об успешном проведении первичного публичного предложения («IPO») по нижней границе ценового диапазона – 235 руб. за акцию. Доля акций в свободном обращении составила около 15%. Рыночная капитализация компании составит 23,5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.

В рамках IPO компания получила около 60 000 заявок от инвесторов, средняя аллокация розничным инвесторам составила около 14%.

Для поддержания цены в течение 30 дней после начала торгов предусмотрен стабилизационный механизм – может быть выкуплено акций на сумму до 0,5 млрд руб. по цене IPO.

Акции компании были включены в третий уровень листинга Московской биржи. Торги бумагами под тикером ZAYM и кодом ISIN RU000A107RM8 начнутся на Московской бирже сегодня, 12 апреля, около 15:00 по мск.

Ранее ценовой диапазон IPO МФК «Займер» был установлен на уровне от 235 до 270 руб. за одну акцию.

«Займер» стал первым представителем сегмента беззалоговых займов с публичным статусом. Это финтех-сервис выдачи микрозаймов онлайн, специализирующийся на работе с физлицами, которым необходимы займы PDL. В конце февраля «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности «Займера» до уровня ruBB+ со стабильным прогнозом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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