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Котировки ЛСР выросли на 3,1% на фоне операционных результатов за I квартал

Ведомости

Акции строительной группы ЛСР подорожали на 3,1% на фоне раскрытия операционных результатов по итогам I квартала 2024 г. Максимально котировки росли до 1152 руб. 

К 17:44 мск стоимость бумаг ЛСР скорректировалась до 1136 руб. С закрытия основной сессии торгов 12 апреля она увеличилась на 1,7%. Индекс Мосбиржи с закрытия вырос на 0,5% до 3473,4 пункта, индекс строительных компаний сократился на 0,8% до 11 026 п. С начала года бенчмарки увеличились на 12,1 и 20,6% соответственно, котировки девелопера – на 74,8%.

За период с января по март объем заключенных контрактов ЛСР в натуральном выражении составил 147 000 кв. м. – на 8,7% меньше, чем по итогам I квартала 2023 г., следует из отчета компании. В денежном выражении показатель достиг 32 млрд руб. и увеличился год к году на 23,1%. Доля заключенных контрактов с участием ипотечных средств составила 73%. 

Объем заключенных контрактов в Санкт-Петербурге в натуральном выражении сократился год к году на 39,1% до 64 000 кв. м. В денежном выражении показатель уменьшился на 25% до 12 млрд руб. 

В Москве стоимость заключенных контрактов в годовом выражении выросли в 2,1 раза до 17 млрд руб. Объем контрактов в натуральном выражении увеличился вдвое до 58 000 кв. м.

В Екатеринбурге объем заключенных контрактов снизился на 7,1% год к году до 26 000 кв. м. В денежном выражении показатель увеличился на 24% и составил 3,1 млрд руб.

Совет директоров ЛСР в середине марта рекомендовал выплатить инвесторам дивиденды по итогам 2023 г. в размере 10,3 млрд руб. или 100 руб. на акцию. С учетом текущих котировок дивидендная доходность может составить 8,8%. 

По международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2023 г. выручка группы увеличилась за год на 69,1% и составила 236,2 млрд руб. Себестоимость деятельности застройщика в прошедшем году составила 141,3 млрд руб. – на 76% выше год к году.

Валовая прибыль ЛСР в 2023 г. достигла 94,9 млрд руб. и увеличилась с 2022 г. на 59,8%. Доход от операционной деятельности вырос на 81,7% до 62,5 млрд руб. Чистая прибыль по итогам прошедшего года возросла в 2,1 раза и составила 28,3 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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