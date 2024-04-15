Котировки ЛСР выросли на 3,1% на фоне операционных результатов за I квартал

За период с января по март объем заключенных контрактов ЛСР в натуральном выражении составил 147 000 кв. м. – на 8,7% меньше, чем по итогам I квартала 2023 г., следует из отчета компании. В денежном выражении показатель достиг 32 млрд руб. и увеличился год к году на 23,1%. Доля заключенных контрактов с участием ипотечных средств составила 73%.