Котировки ЛСР выросли на 3,1% на фоне операционных результатов за I квартал
Акции строительной группы ЛСР подорожали на 3,1% на фоне раскрытия операционных результатов по итогам I квартала 2024 г. Максимально котировки росли до 1152 руб.
К 17:44 мск стоимость бумаг ЛСР скорректировалась до 1136 руб. С закрытия основной сессии торгов 12 апреля она увеличилась на 1,7%. Индекс Мосбиржи с закрытия вырос на 0,5% до 3473,4 пункта, индекс строительных компаний сократился на 0,8% до 11 026 п. С начала года бенчмарки увеличились на 12,1 и 20,6% соответственно, котировки девелопера – на 74,8%.
За период с января по март объем заключенных контрактов ЛСР в натуральном выражении составил 147 000 кв. м. – на 8,7% меньше, чем по итогам I квартала 2023 г., следует из отчета компании. В денежном выражении показатель достиг 32 млрд руб. и увеличился год к году на 23,1%. Доля заключенных контрактов с участием ипотечных средств составила 73%.
Объем заключенных контрактов в Санкт-Петербурге в натуральном выражении сократился год к году на 39,1% до 64 000 кв. м. В денежном выражении показатель уменьшился на 25% до 12 млрд руб.
В Москве стоимость заключенных контрактов в годовом выражении выросли в 2,1 раза до 17 млрд руб. Объем контрактов в натуральном выражении увеличился вдвое до 58 000 кв. м.
В Екатеринбурге объем заключенных контрактов снизился на 7,1% год к году до 26 000 кв. м. В денежном выражении показатель увеличился на 24% и составил 3,1 млрд руб.
Совет директоров ЛСР в середине марта рекомендовал выплатить инвесторам дивиденды по итогам 2023 г. в размере 10,3 млрд руб. или 100 руб. на акцию. С учетом текущих котировок дивидендная доходность может составить 8,8%.
По международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2023 г. выручка группы увеличилась за год на 69,1% и составила 236,2 млрд руб. Себестоимость деятельности застройщика в прошедшем году составила 141,3 млрд руб. – на 76% выше год к году.
Валовая прибыль ЛСР в 2023 г. достигла 94,9 млрд руб. и увеличилась с 2022 г. на 59,8%. Доход от операционной деятельности вырос на 81,7% до 62,5 млрд руб. Чистая прибыль по итогам прошедшего года возросла в 2,1 раза и составила 28,3 млрд руб.