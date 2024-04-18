Цена фьючерсов на какао растет на фоне ожиданий наводнения в Нигерии

Цена майских контрактов на какао в Лондоне выросла на 11,5% до 9646 фунтов стерлингов ($12 030). По состоянию на 17:03 мск стоимость фьючерсов в США скорректировалась до $10 965 (+6%) , в Лондоне – до 9555 фунтов стерлингов ($11 916, рост +9%).