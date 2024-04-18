Цена фьючерсов на какао растет на фоне ожиданий наводнения в Нигерии
Цена майских фьючерсов на какао в США в ходе торгов 18 апреля выросла на 8,57% до дневного максимума $11 121. Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи (ICE).
Цена майских контрактов на какао в Лондоне выросла на 11,5% до 9646 фунтов стерлингов ($12 030). По состоянию на 17:03 мск стоимость фьючерсов в США скорректировалась до $10 965 (+6%) , в Лондоне – до 9555 фунтов стерлингов ($11 916, рост +9%).
Цены на какао растут на фоне ожидаемого сокращения урожая из-за наводнения в Нигерии – в пятом по величине производителе какао в мире, сообщает Bloomberg.
«Наводнение, ожидаемое в период с апреля по ноябрь, похоже, ухудшит ситуацию, усугубив глобальный дефицит, из-за которого фьючерсы достигли рекордных значений. Ведущие производители какао в Кот-д'Ивуаре и Гане также получили неурожай из-за суровых погодных условий», – пишет агентство.
Ожидается, что производство в Нигерии сократится до 225 000 тонн в сезоне 2023-2024 гг. из-за плохой погоды, заявил президент Ассоциации какао Нигерии Муфутау Аболаринва в феврале. Ранее прогноз по производству был на уровне – 280 000–300 000 тонн.
Сезон какао в Нигерии начинается в октябре с более крупного сбора основной культуры, за которым следует меньший сбор среднего урожая, который заканчивается в июне, поясняет агентство.