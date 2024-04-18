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Цена фьючерсов на какао растет на фоне ожиданий наводнения в Нигерии

Ведомости

Цена майских фьючерсов на какао в США в ходе торгов 18 апреля выросла на 8,57% до дневного максимума $11 121. Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи (ICE).

Цена майских контрактов на какао в Лондоне выросла на 11,5% до 9646 фунтов стерлингов ($12 030). По состоянию на 17:03 мск стоимость фьючерсов в США скорректировалась до $10 965 (+6%) , в Лондоне – до 9555 фунтов стерлингов ($11 916, рост +9%).

Цены на какао растут на фоне ожидаемого сокращения урожая из-за наводнения в Нигерии – в пятом по величине производителе какао в мире, сообщает Bloomberg.

«Наводнение, ожидаемое в период с апреля по ноябрь, похоже, ухудшит ситуацию, усугубив глобальный дефицит, из-за которого фьючерсы достигли рекордных значений. Ведущие производители какао в Кот-д'Ивуаре и Гане также получили неурожай из-за суровых погодных условий», – пишет агентство.

Ожидается, что производство в Нигерии сократится до 225 000 тонн в сезоне 2023-2024 гг. из-за плохой погоды, заявил президент Ассоциации какао Нигерии Муфутау Аболаринва в феврале. Ранее прогноз по производству был на уровне – 280 000–300 000 тонн.

Сезон какао в Нигерии начинается в октябре с более крупного сбора основной культуры, за которым следует меньший сбор среднего урожая, который заканчивается в июне, поясняет агентство.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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