«Префы» фабрики «Красный октябрь» взлетели на 22% на фоне роста цен на какао
Стоимость привилегированных акций производителя кондитерских изделий «Красный октябрь» на торгах 18 апреля взлетела более чем на 20% на фоне роста биржевой стоимости какао, сказал «Ведомостям» аналитик ФГ «Финам» Игнат Иванов. Рост котировок может быть спекуляцией на новостном фоне, а не объективная переоценка стоимости бумаг инвесторами, предполагает эксперт.
На пиках дня котировки «префов» «Красного октября» достигали 770 руб. С закрытия основной торговой сессии предыдущего дня их стоимость максимально росла на 21,8%. Обыкновенные акции предприятия на пиках росли до 3109 руб. – на 19,5% выше закрытия. К 17:16 мск стоимость «обычек» скорректировалась до 3012 руб., котировки «префов» не изменились. С закрытия основных торгов 17 апреля обыкновенные акции подорожали на 15,8%.
Индекс Мосбиржи в это время составил 3439,5 пункта и уменьшился с закрытия на 0,4%, индекс потребительского сектора сократился на 0,6% до 9509,1 п. С начала года бенчмарки выросли на 11 и 18,5% соответственно. Котировки «префов» предприятия увеличились на 31,2%, «обычек» – на 26,1%.
Московская биржа провела по привилегированным акциям «Красного октября» дискретный аукцион. Он продлился с 12:28 до 12:58 мск, уточняется в сообщении Мосбиржи.
Стоимость июльского фьючерса на какао в 17:16 мск составила $10 642 за 10 м/т. С закрытия торговой сессии предыдущего дня котировки выросли на 2,9%, с начала года – в 2,5 раза.
По итогам первого полугодия 2023 г. выручка предприятия составила 9,6 млрд руб. В годовом выражении она увеличилась на 19,6%. Чистая прибыль выросла год к году на 53,7% до 688 млн руб., следует из отчета по международным стандартам финансовой отчетности. Финансовые результаты за второе полугодие и весь 2023 г. «Красный октябрь» пока не раскрывал.