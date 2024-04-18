«Префы» фабрики «Красный октябрь» взлетели на 22% на фоне роста цен на какао

По итогам первого полугодия 2023 г. выручка предприятия составила 9,6 млрд руб. В годовом выражении она увеличилась на 19,6%. Чистая прибыль выросла год к году на 53,7% до 688 млн руб., следует из отчета по международным стандартам финансовой отчетности. Финансовые результаты за второе полугодие и весь 2023 г. «Красный октябрь» пока не раскрывал.