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«Префы» фабрики «Красный октябрь» взлетели на 22% на фоне роста цен на какао

Ведомости

Стоимость привилегированных акций производителя кондитерских изделий «Красный октябрь» на торгах 18 апреля взлетела более чем на 20% на фоне роста биржевой стоимости какао, сказал «Ведомостям» аналитик ФГ «Финам» Игнат Иванов. Рост котировок может быть спекуляцией на новостном фоне, а не объективная переоценка стоимости бумаг инвесторами, предполагает эксперт.

На пиках дня котировки «префов» «Красного октября» достигали 770 руб. С закрытия основной торговой сессии предыдущего дня их стоимость максимально росла на 21,8%. Обыкновенные акции предприятия на пиках росли до 3109 руб. – на 19,5% выше закрытия. К 17:16 мск стоимость «обычек» скорректировалась до 3012 руб., котировки «префов» не изменились. С закрытия основных торгов 17 апреля обыкновенные акции подорожали на 15,8%. 

Индекс Мосбиржи в это время составил 3439,5 пункта и уменьшился с закрытия на 0,4%, индекс потребительского сектора сократился на 0,6% до 9509,1 п. С начала года бенчмарки выросли на 11 и 18,5% соответственно. Котировки «префов» предприятия увеличились на 31,2%, «обычек» – на 26,1%.

Московская биржа провела по привилегированным акциям «Красного октября» дискретный аукцион. Он продлился с 12:28 до 12:58 мск, уточняется в сообщении Мосбиржи.

Стоимость июльского фьючерса на какао в 17:16 мск составила $10 642 за 10 м/т. С закрытия торговой сессии предыдущего дня котировки выросли на 2,9%, с начала года – в 2,5 раза.

По итогам первого полугодия 2023 г. выручка предприятия составила 9,6 млрд руб. В годовом выражении она увеличилась на 19,6%. Чистая прибыль выросла год к году на 53,7% до 688 млн руб., следует из отчета по международным стандартам финансовой отчетности. Финансовые результаты за второе полугодие и весь 2023 г. «Красный октябрь» пока не раскрывал.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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