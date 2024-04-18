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Американскому фондовому рынку предрекли обвал в 2025 году

Ведомости

Индекс S&P 500 может обрушиться на 30-50% в 2025 г. Восстановление американского фондового рынка может потребовать несколько лет, спрогнозировал в интервью Bloomberg директор по инвестициям Technical Traders Крис Вермюлен. 

Вермюлен пояснил, что сейчас на фондовом рынке преобладает «бычий» тренд, но в скором времени он может развернуться и вызвать жесткую перезагрузку. На это указывает активный рост котировок защитных активов – драгоценных металлов, а также акций промышленных и энергетических предприятий, отметил эксперт. По его мнению, стоимость таких активов взлетает на поздней стадии «бычьего» рынка, за которым неизбежно следует «медвежий» тренд.

«Они (американские компании – “Ведомости”) не осознают, что мы приближаемся к концу цикла роста, и музыка вот-вот закончится. Акции промышленных предприятий только что продолжили свой путь вверх. Они достигают рекордных максимумов, и это признак того, что мы увидим скорое начало их замедления», – уточняет Вермюлен (цитата по Business Insider). 

Ситуация на фондовом рынке США после крушения будет похожа на ту, что сложилась во время финансового кризиса 2008 г., предполагает Вермюлен. Он считает, что падение индекса может сопровождаться рецессией в США. Но для дальнейшего роста рынку необходимы регулярные откаты и коррекции, резюмировал эксперт.

В феврале сооснователь и инвестстратег бостонской управляющей компании Grantham, Mayo, Van Otterloo Джереми Грэнтэм призвал инвесторов избегать акций американских эмитентов. Он считает котировки американских бумаг «смехотворно высокими» на фоне эмитентов по всему миру. Падение как отдельных акций, так и всего фондового рынка США может случиться в любой момент, спрогнозировал Грэнтэм.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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