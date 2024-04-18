Американскому фондовому рынку предрекли обвал в 2025 году

Вермюлен пояснил, что сейчас на фондовом рынке преобладает «бычий» тренд, но в скором времени он может развернуться и вызвать жесткую перезагрузку. На это указывает активный рост котировок защитных активов – драгоценных металлов, а также акций промышленных и энергетических предприятий, отметил эксперт. По его мнению, стоимость таких активов взлетает на поздней стадии «бычьего» рынка, за которым неизбежно следует «медвежий» тренд.