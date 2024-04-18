Акции французского разработчика ПО Planisware подорожали на 33% от цены IPO

Тем не менее, розничные инвесторы обычно сосредоточены на владении акциями крупнейших технологических компаний, поэтому IPO небольших европейских компаний в этом секторе могут с трудом привлечь большой интерес, считает директор по глобальным инвестициям BNP Paribas Wealth Management Эдмунд Шинг.