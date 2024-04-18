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Акции французского разработчика ПО Planisware подорожали на 33% от цены IPO

Ведомости

Цена акций разработчика программного обеспечения из Франции Planisware подскочила на целых 33% на дебютных торгах в Париже, пишет Bloomberg.

Акции компании открылись по цене 21,01 евро, что значительно выше цены первоначального публичного размещения (IPO) в 16 евро за акцию. По итогам листинга Planisware была оценена в 1,1 млрд евро ($1,2 млрд).

В ходе IPO компания привлекла 278 млн евро ($297). Институциональные инвесторы вложили в общей сложности 100 млн евро. Среди них в том числе – CDC Tech Premium. Основатели Planisware сохранили контрольный пакет акций.

Сделка знаменует возвращение крупных технологических IPO в Европе, отмечает агентство. Поскольку Франция – крупнейший фондовый рынок Европы – присоединилась к восстановлению рынка IPO региона после двухлетнего затишья.

До этого самым последним значительным листингом в секторе стала компания Technoprobe S.p.A., которая привлекла более $800 млн в начале 2022 г.

Тем не менее, розничные инвесторы обычно сосредоточены на владении акциями крупнейших технологических компаний, поэтому IPO небольших европейских компаний в этом секторе могут с трудом привлечь большой интерес, считает директор по глобальным инвестициям BNP Paribas Wealth Management Эдмунд Шинг.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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