Акции французского разработчика ПО Planisware подорожали на 33% от цены IPO
Цена акций разработчика программного обеспечения из Франции Planisware подскочила на целых 33% на дебютных торгах в Париже, пишет Bloomberg.
Акции компании открылись по цене 21,01 евро, что значительно выше цены первоначального публичного размещения (IPO) в 16 евро за акцию. По итогам листинга Planisware была оценена в 1,1 млрд евро ($1,2 млрд).
В ходе IPO компания привлекла 278 млн евро ($297). Институциональные инвесторы вложили в общей сложности 100 млн евро. Среди них в том числе – CDC Tech Premium. Основатели Planisware сохранили контрольный пакет акций.
Сделка знаменует возвращение крупных технологических IPO в Европе, отмечает агентство. Поскольку Франция – крупнейший фондовый рынок Европы – присоединилась к восстановлению рынка IPO региона после двухлетнего затишья.
До этого самым последним значительным листингом в секторе стала компания Technoprobe S.p.A., которая привлекла более $800 млн в начале 2022 г.
Тем не менее, розничные инвесторы обычно сосредоточены на владении акциями крупнейших технологических компаний, поэтому IPO небольших европейских компаний в этом секторе могут с трудом привлечь большой интерес, считает директор по глобальным инвестициям BNP Paribas Wealth Management Эдмунд Шинг.