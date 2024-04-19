Акции ТМК дешевеют на фоне рекомендации по дивидендам

По состоянию на 10:38 мск их стоимость составила 229,78 руб. (-1,48%). Индекс Мосбиржи составляет 3461,69 пункта (+0,17%). Индекс металлов и добычи – 8965,33 пункта (+0,05%). С начала года акции ТМК выросли на 16,5%, индекс Мосбиржи – 11,7%, индекс металлов и добычи вырос на 15%.