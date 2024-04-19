Акции ТМК дешевеют на фоне рекомендации по дивидендам
Акции Трубной металлургической компании (ТМК) дешевеют на 2% до 228,32 руб. Котировки снижаются на фоне рекомендации по дивидендам.
Совет директоров ТМК рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2023 г. в размере 9,51 руб. на одну акцию номинальной стоимостью 10 руб. каждая. Общая сумма, таким образом, составит 10 004 520 000 руб. Дивидендная доходность акций по текущей цене – около 4,1%.
Он также рекомендовал установить дату закрытия реестра на получение дивидендов – 4 июня 2024 г. Окончательное решение по выплатам будет принято на общем собрании акционеров 24 мая.
Ранее ТМК выплачивала промежуточные дивиденды по результатам первого полугодия 2023 г. в размере 13,45 руб. на акцию (дивидендная доходность составила около 5%).
В апреле ТМК завершила размещение акций в рамках оферты для участников вторичного публичного предложения бумаг (SPO). Цена размещения составила 220,68 руб. Компания привлекла по итогам оферты 4,16 млрд руб. Всего в рамках оферты ТМК разместила 18,86 млн собственных акций или 47,16% акционерного капитала.
SPO ТМК состоялось с 21 по 28 сентября 2023 г. Книга заявок в ходе размещения была переподписана, по итогу компания привлекла 3,97 млрд руб.