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Акции ТМК дешевеют на фоне рекомендации по дивидендам

Ведомости

Акции Трубной металлургической компании (ТМК) дешевеют на 2% до 228,32 руб. Котировки снижаются на фоне рекомендации по дивидендам.

По состоянию на 10:38 мск их стоимость составила 229,78 руб. (-1,48%). Индекс Мосбиржи составляет 3461,69 пункта (+0,17%). Индекс металлов и добычи – 8965,33 пункта (+0,05%). С начала года акции ТМК выросли на 16,5%, индекс Мосбиржи – 11,7%, индекс металлов и добычи вырос на 15%.

Совет директоров ТМК рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2023 г. в размере 9,51 руб. на одну акцию номинальной стоимостью 10 руб. каждая. Общая сумма, таким образом, составит 10 004 520 000 руб. Дивидендная доходность акций по текущей цене – около 4,1%.

Он также рекомендовал установить дату закрытия реестра на получение дивидендов – 4 июня 2024 г. Окончательное решение по выплатам будет принято на общем собрании акционеров 24 мая.

Ранее ТМК выплачивала промежуточные дивиденды по результатам первого полугодия 2023 г. в размере 13,45 руб. на акцию (дивидендная доходность составила около 5%).

В апреле ТМК завершила размещение акций в рамках оферты для участников вторичного публичного предложения бумаг (SPO). Цена размещения составила 220,68 руб. Компания привлекла по итогам оферты 4,16 млрд руб. Всего в рамках оферты ТМК разместила 18,86 млн собственных акций или 47,16% акционерного капитала.

SPO ТМК состоялось с 21 по 28 сентября 2023 г. Книга заявок в ходе размещения была переподписана, по итогу компания привлекла 3,97 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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