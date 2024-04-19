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Падение японского индекса Nikkei 225 с 12 апреля стало самым крупным с 2022 года

Ведомости

Индекс японского фондового рынка Nikkei 225 показал самое крупное недельное падение с июня 2022 г. Лидерами падения стали акции производителей полупроводников, сообщило агентство Bloomberg.

В 10:58 мск Nikkei 225 находился на уровне 37 068,35 пункта. С закрытия предыдущей торговой сессии он сократился на 2,7%. С 12 апреля индекс упал на 6,21%. Предыдущее крупное недельное падение началось 10 июня 2022 г., тогда бенчмарк уменьшился на 8,8%. 

Особенно сильно обрушились акции производителей полупроводников, в том числе Tokyo Electron, Screen Holdings и Lasertec, отмечает Bloomberg. Котировки Tokyo Electron с закрытия уменьшились на 8,7% до 33 550 йен ($217,3), Screen Holdings – на 7% до 16 810 йен ($108,9), Lasertec – на 8,4% до 34 310 йен ($222,2). Сектор оказался под давлением после того, как тайваньская компания Semiconductor Manufacturing снизила свои прогнозы по росту рынка микросхем, уточняет агентство. 

Основными причинами распродаж на японском рынке акций агрессивная политика Федеральной резервной системы (ФРС) США, а также напряженность на Ближнем Востоке, пояснил агентству инвестиционный стратег Saxo Capital Markets Чару Чанана. Главный стратег Nomura Securities Нака Мацудзава добавил, что инвесторам не стоит покупать акции при падении котировок, пока не появится уверенности в том, что следующим шагом ФРС США действительно станет снижение ставок.

21 февраля Nikkei побил исторический рекорд, достигнутый 34 года назад. На закрытии торгов 21 февраля на Токийской фондовой бирже бенчмарк достиг 39 090,68 пункта. Предыдущего рекорда Nikkei достигал 29 декабря 1989 г. В этот день на закрытии торгов бенчмарк составил 38 915,87 п.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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