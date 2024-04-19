Падение японского индекса Nikkei 225 с 12 апреля стало самым крупным с 2022 года

Особенно сильно обрушились акции производителей полупроводников, в том числе Tokyo Electron, Screen Holdings и Lasertec, отмечает Bloomberg. Котировки Tokyo Electron с закрытия уменьшились на 8,7% до 33 550 йен ($217,3), Screen Holdings – на 7% до 16 810 йен ($108,9), Lasertec – на 8,4% до 34 310 йен ($222,2). Сектор оказался под давлением после того, как тайваньская компания Semiconductor Manufacturing снизила свои прогнозы по росту рынка микросхем, уточняет агентство.