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ЦБ: в марте банки приобрели 60% размещенных Минфином ОФЗ

Ведомости

В марте основными покупателями облигаций федерального займа (ОФЗ) стали банки и некредитные финансовые организации (НФО) в рамках доверительного управления, следует из данных Центробанка России.

В аналитическом материале ЦБ «О развитии банковского сектора РФ в марте 2024 г.» указывается, что банки приобрели 60% от общего объема выпущенных ОФЗ суммарной стоимостью 153 млрд руб. НФО, в свою очередь, купили 30% размещенных в марте ОФЗ на сумму 70 млрд руб.

При этом, как отмечает ЦБ, объем вложений в долговые ценные бумаги в марте снизился на 200 млрд руб. или же 0,8% месяц к месяцу. Причиной снижения регулятор назвал переструктурирование отдельных сделок.

Минфин в марте разместил ОФЗ на 247 млрд руб., все с постоянным купонным доходом. 13 марта Минфин разместил на аукционе выпуск ОФЗ на сумму 48,969 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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