ЦБ: в марте банки приобрели 60% размещенных Минфином ОФЗ
В марте основными покупателями облигаций федерального займа (ОФЗ) стали банки и некредитные финансовые организации (НФО) в рамках доверительного управления, следует из данных Центробанка России.
В аналитическом материале ЦБ «О развитии банковского сектора РФ в марте 2024 г.» указывается, что банки приобрели 60% от общего объема выпущенных ОФЗ суммарной стоимостью 153 млрд руб. НФО, в свою очередь, купили 30% размещенных в марте ОФЗ на сумму 70 млрд руб.
При этом, как отмечает ЦБ, объем вложений в долговые ценные бумаги в марте снизился на 200 млрд руб. или же 0,8% месяц к месяцу. Причиной снижения регулятор назвал переструктурирование отдельных сделок.
Минфин в марте разместил ОФЗ на 247 млрд руб., все с постоянным купонным доходом. 13 марта Минфин разместил на аукционе выпуск ОФЗ на сумму 48,969 млрд руб.