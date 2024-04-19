В США выявили самый высокий отток средств из фондов ВДО за 14 месяцев

Ранее президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что в базовом сценарии снижение ставок в ближайшее время не предусмотрено. Он подчеркнул, что снижение денежно-кредитной политики начнется, когда это будет оправдано. Представитель Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик добавил, что считает снижение ставок до конца 2024 г. нецелесообразным шагом.