В США выявили самый высокий отток средств из фондов ВДО за 14 месяцев
Инвестирующие в высокодоходные облигации (ВДО) американские фонды выявили самый высокий отток средств за последние 14 месяцев. С 11 по 17 апреля инвесторы вывели $3,75 млрд, сообщил Bloomberg со ссылкой на фонд LSEG Lipper.
Приток в фонды, которые инвестируют в краткосрочные и среднесрочные бонды инвестиционного уровня за тот же период оказался самым низким за четыре месяца, уточнили в LSEG Lipper. Инвесторы вложили в эти инструменты $170 млн.
Такая динамика вызвана настороженностью инвесторов из-за агрессивной денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, пояснили в фонде. Рынок ожидает, что ФРС будет удерживать процентные ставки на высоком уровне в течение длительного времени.
Ранее президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что в базовом сценарии снижение ставок в ближайшее время не предусмотрено. Он подчеркнул, что снижение денежно-кредитной политики начнется, когда это будет оправдано. Представитель Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик добавил, что считает снижение ставок до конца 2024 г. нецелесообразным шагом.
На фоне этих заявлений индекс Индекс S&P 500 падает пятую торговую сессию подряд – это самое продолжительный период падения с октября 2023 г. С 12 апреля бенчмарк сократился на 3,6% до 5011,1 пункта. С начала года он вырос на 5%.