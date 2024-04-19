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В США выявили самый высокий отток средств из фондов ВДО за 14 месяцев

Ведомости

Инвестирующие в высокодоходные облигации (ВДО) американские фонды выявили самый высокий отток средств за последние 14 месяцев. С 11 по 17 апреля инвесторы вывели $3,75 млрд, сообщил Bloomberg со ссылкой на фонд LSEG Lipper.

Приток в фонды, которые инвестируют в краткосрочные и среднесрочные бонды инвестиционного уровня за тот же период оказался самым низким за четыре месяца, уточнили в LSEG Lipper. Инвесторы вложили в эти инструменты $170 млн. 

Такая динамика вызвана настороженностью инвесторов из-за агрессивной денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, пояснили в фонде. Рынок ожидает, что ФРС будет удерживать процентные ставки на высоком уровне в течение длительного времени.

Ранее президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что в базовом сценарии снижение ставок в ближайшее время не предусмотрено. Он подчеркнул, что снижение денежно-кредитной политики начнется, когда это будет оправдано. Представитель Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик добавил, что считает снижение ставок до конца 2024 г. нецелесообразным шагом. 

На фоне этих заявлений индекс Индекс S&P 500 падает пятую торговую сессию подряд – это самое продолжительный период падения с октября 2023 г. С 12 апреля бенчмарк сократился на 3,6% до 5011,1 пункта. С начала года он вырос на 5%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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