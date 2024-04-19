На «Токеоне» появились первые ЦФА на вторичную недвижимость

Выпуск ЦФА «Флип-1» расширяет возможности массовых инвесторов вкладывать свои средства во вторичное жилье, где выбор доступных инструментов коллективного инвестирования довольно ограниченный, приводится в сообщении «Токеона» пояснение генерального директора площадки Максима Хрусталева. В ближайшем будущем «Мистер Флип» планирует выпустить ЦФА, обеспеченные залоговой недвижимостью более чем на 100%, добавил генеральный директор компании Евгений Шавнев.