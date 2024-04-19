На «Токеоне» появились первые ЦФА на вторичную недвижимость
На платформе «Токеон» состоялся первый выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) на вторичную недвижимость. Эмитентом выпуска стала компания из сферы флиппинга «Мистер Флип», сообщили в «Токеоне».
Объем выпуска ЦФА «Флип-1» составил 10 млн руб., номинальная стоимость одного токена – 100 000 руб. Срок обращения ЦФА составит три месяца. При погашении активов инвесторам выплатят 100% стоимости приобретенных ими токенов, а также доходность в размере 24% годовых.
Выпуск ЦФА «Флип-1» расширяет возможности массовых инвесторов вкладывать свои средства во вторичное жилье, где выбор доступных инструментов коллективного инвестирования довольно ограниченный, приводится в сообщении «Токеона» пояснение генерального директора площадки Максима Хрусталева. В ближайшем будущем «Мистер Флип» планирует выпустить ЦФА, обеспеченные залоговой недвижимостью более чем на 100%, добавил генеральный директор компании Евгений Шавнев.
«Мистер Флип» занимается инвестициями в жилую недвижимость, является резидентом «Сколково». Для поиска потенциально привлекательных объектов в момент их появления на рынке компания использует собственные разработки на основе искусственного интеллекта.