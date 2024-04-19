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Расписки HeadHunter дешевеют на фоне рекомендации не выплачивать дивиденды

Ведомости

Глобальные депозитарные расписки HeadHunter в ходе торгов 19 апреля снизились на 4,03% до дневного минимума 4805 руб. за бумагу. Котировки снижаются на фоне новости о рекомендации по дивидендам.

По состоянию на 17:50 мск их стоимость составила 4964 руб. (-0,86%). Индекс Мосбиржи находился на отметке 3474,43 пункта (+0,54%).

Совет директоров рекомендовал годовому общему собранию акционеров общества не распределять чистую прибыль общества, полученную по результатам 2023 отчетного года, а дивиденды не объявлять и не выплачивать. Об этом говорится в сообщении компании.

В марте акционеры кипрской HeadHunter на годовом собрании одобрили редомициляцию компании в специальный административный район (САР) в Калининградской области.

В 2023 г. HeadHunter зарегистрировала новую материнскую компанию – МКАО «Хэдхантер» в калининградском САР. В январе этого года МКАО «Хэдхантер» разместило по закрытой подписке 36 819 349 акций, или 99,25% от зарегистрированной допэмиссии. В рамках оферты планируется обмен акций кипрской HeadHunter Group на бумаги МКАО в соотношении 1:1.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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