Расписки HeadHunter дешевеют на фоне рекомендации не выплачивать дивиденды

В 2023 г. HeadHunter зарегистрировала новую материнскую компанию – МКАО «Хэдхантер» в калининградском САР. В январе этого года МКАО «Хэдхантер» разместило по закрытой подписке 36 819 349 акций, или 99,25% от зарегистрированной допэмиссии. В рамках оферты планируется обмен акций кипрской HeadHunter Group на бумаги МКАО в соотношении 1:1.