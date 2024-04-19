Расписки HeadHunter дешевеют на фоне рекомендации не выплачивать дивиденды
Глобальные депозитарные расписки HeadHunter в ходе торгов 19 апреля снизились на 4,03% до дневного минимума 4805 руб. за бумагу. Котировки снижаются на фоне новости о рекомендации по дивидендам.
По состоянию на 17:50 мск их стоимость составила 4964 руб. (-0,86%). Индекс Мосбиржи находился на отметке 3474,43 пункта (+0,54%).
Совет директоров рекомендовал годовому общему собранию акционеров общества не распределять чистую прибыль общества, полученную по результатам 2023 отчетного года, а дивиденды не объявлять и не выплачивать. Об этом говорится в сообщении компании.
В марте акционеры кипрской HeadHunter на годовом собрании одобрили редомициляцию компании в специальный административный район (САР) в Калининградской области.
В 2023 г. HeadHunter зарегистрировала новую материнскую компанию – МКАО «Хэдхантер» в калининградском САР. В январе этого года МКАО «Хэдхантер» разместило по закрытой подписке 36 819 349 акций, или 99,25% от зарегистрированной допэмиссии. В рамках оферты планируется обмен акций кипрской HeadHunter Group на бумаги МКАО в соотношении 1:1.