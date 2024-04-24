Clearstream отказался поддержать выкуп заблокированных бумаг у инвесторов из РФ

Процесс выкупа замороженных активов начался 25 марта, инвесторы-резиденты могут подать заявку до 8 мая. Расчеты по сделкам должны быть завершены до 1 сентября. Российские частные инвесторы могут продать иностранные ценные бумаги до 100 000 руб. Иностранцы же будут их оплачивать деньгами со спецсчетов типа С и затем смогут вывести из России. Выкуп пройдет в четыре этапа.