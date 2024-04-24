Clearstream отказался поддержать выкуп заблокированных бумаг у инвесторов из РФ
Люксембургский депозитарий Clearstream не будет оказывать поддержку в рамках процесса выкупа заблокированных ценных бумаг иностранцами у российских инвесторов. Об этом говорится в сообщении депозитария от 17 апреля, с которым ознакомились «Ведомости».
Clearstream также указал на «растущий риск» для активов клиентов и напомнил им об обязанности соблюдать режим санкций.
Процесс выкупа замороженных активов начался 25 марта, инвесторы-резиденты могут подать заявку до 8 мая. Расчеты по сделкам должны быть завершены до 1 сентября. Российские частные инвесторы могут продать иностранные ценные бумаги до 100 000 руб. Иностранцы же будут их оплачивать деньгами со спецсчетов типа С и затем смогут вывести из России. Выкуп пройдет в четыре этапа.
В ноябре 2023 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ о старте обмена заблокированными активами россиян с иностранными инвесторами из недружественных государств. В сентябре председатель ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что регулятор не ведет переговоров по схеме обмена ни с иностранными регуляторами, ни с зарубежными инвесторами.
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