Акции «Ленты» подорожали на фоне публикации операционных результатов
Акции «Ленты» в ходе торгов 26 апреля на Мосбирже подорожали на 7,52% до 1073 руб. на фоне публикации операционных результатов за I квартал 2024 г.
По состоянию на 11:53 мск стоимость бумаг составила 1059 руб. (+6,11%). Индекс Мосбиржи находился на отметке 3 456,92 пункта (+0,5%).
В первом квартале 2024 г. продажи «Ленты» выросли на 62,1% до 202 млрд руб. При этом розничные продажи увеличились на 63,1% до 199,7 млрд руб. по сравнению с 122,5 млрд руб. в I квартале 2023 г. за счет увеличению торговой площади на 29,2% в результате приобретения сети «Монетка», а также росту сопоставимых продаж на 18,2%, пояснили в компании.
Сопоставимые продажи (LFL) выросли на 18,2% в результате роста LFL-среднего чека на 10,6% и LFL-трафика на 6,9%. отмечает компания. Онлайн-продажи выросли на 52,8% год к году до 16,7 млрд руб.
Валовая прибыль в отчетный период выросла на 77,7% г/г и составила 42,9 млрд руб. Валовая маржа увеличилась на 187 б.п. до 21,2%. EBITDA составила 13 млрд руб., маржа EBITDA увеличилась на 434 б.п. до 6,4%. Отношение чистого долга к EBITDA (за последние 12 месяцев) составило 2,3x по сравнению с 2,8x на 31 декабря 2023 г.
Общая торговая площадь увеличилась на 29,2%. В 2024 г. группа намерена выполнить амбициозную программу развития – открыть не менее 500 магазинов, преимущественно под брендом «Монетка», отметил генеральный директор «Ленты» Владимир Сорокин.