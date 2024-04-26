Акции «Ленты» подорожали на фоне публикации операционных результатов

В первом квартале 2024 г. продажи «Ленты» выросли на 62,1% до 202 млрд руб. При этом розничные продажи увеличились на 63,1% до 199,7 млрд руб. по сравнению с 122,5 млрд руб. в I квартале 2023 г. за счет увеличению торговой площади на 29,2% в результате приобретения сети «Монетка», а также росту сопоставимых продаж на 18,2%, пояснили в компании.