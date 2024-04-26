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Акции «Ленты» подорожали на фоне публикации операционных результатов

Ведомости

Акции «Ленты» в ходе торгов 26 апреля на Мосбирже подорожали на 7,52% до 1073 руб. на фоне публикации операционных результатов за I квартал 2024 г.

По состоянию на 11:53 мск стоимость бумаг составила 1059 руб. (+6,11%). Индекс Мосбиржи находился на отметке 3 456,92 пункта (+0,5%).

В первом квартале 2024 г. продажи «Ленты» выросли на 62,1% до 202 млрд руб. При этом розничные продажи увеличились на 63,1% до 199,7 млрд руб. по сравнению с 122,5 млрд руб. в I квартале 2023 г. за счет увеличению торговой площади на 29,2% в результате приобретения сети «Монетка», а также росту сопоставимых продаж на 18,2%, пояснили в компании.

Сопоставимые продажи (LFL) выросли на 18,2% в результате роста LFL-среднего чека на 10,6% и LFL-трафика на 6,9%. отмечает компания. Онлайн-продажи выросли на 52,8% год к году до 16,7 млрд руб.

Валовая прибыль в отчетный период выросла на 77,7% г/г и составила 42,9 млрд руб. Валовая маржа увеличилась на 187 б.п. до 21,2%. EBITDA составила 13 млрд руб., маржа EBITDA увеличилась на 434 б.п. до 6,4%. Отношение чистого долга к EBITDA (за последние 12 месяцев) составило 2,3x по сравнению с 2,8x на 31 декабря 2023 г.

Общая торговая площадь увеличилась на 29,2%. В 2024 г. группа намерена выполнить амбициозную программу развития – открыть не менее 500 магазинов, преимущественно под брендом «Монетка», отметил генеральный директор «Ленты» Владимир Сорокин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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