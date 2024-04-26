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Цена акций «Самолета» подросла на фоне отчета по МСФО

Ведомости

Акции девелопера «Самолет» подорожали на 2,61% до 3854 руб. за бумагу. Котировки растут на фоне публикации отчета за 2023 г. по МСФО и операционных результатов за I квартал 2024 г.

Стоимость бумаг к 12:23 мск составила 3814 руб. (+1,54%). Индекс Мосбиржи находился на отметке 3453,28 пункта (+0,39%).

Согласно отчету, годовая чистая прибыль компании увеличилась на 71% г/г до 26,1 млрд руб. Рентабельность по этому показателю в 2023 г. составила 10,2% по сравнению с 8,9% годом ранее. Годовая выручка компании выросла на 49% г/г до 256,1 млрд руб. Валовая прибыль составила 88,9 млрд руб. (+71% г/г).

EBITDA выросла на 76% г/г и достигла 72,1 млрд руб. Рентабельность по EBITDA по итогам 2023 г. составила 28,2% по сравнению с 23,7% годом ранее. Скорр. EBITDA выросла на 90% г/г и достигла 91,5 млрд руб.

Чистый корпоративный долг на конец 2023 г. уменьшился на 2,4% и составил 75,9 млрд руб. Соотношение чистого корпоративного долга к скорр. EBITDA на конец года составило 0,83х по сравнению с 1,61х годом ранее.

Согласно операционным результатам, объем продаж первичной недвижимости в I квартале вырос на 75% до 75,2 млрд руб. (348 800 кв. м) по сравнению с 42,9 млрд руб. (242 000 кв. м). Общее количество заключенных контрактов выросло на 43% и составило 10 100. Средняя цена за квадратный метр выросла на 25% и составила 215 600 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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