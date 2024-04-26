Цена акций «Самолета» подросла на фоне отчета по МСФО

Согласно операционным результатам, объем продаж первичной недвижимости в I квартале вырос на 75% до 75,2 млрд руб. (348 800 кв. м) по сравнению с 42,9 млрд руб. (242 000 кв. м). Общее количество заключенных контрактов выросло на 43% и составило 10 100. Средняя цена за квадратный метр выросла на 25% и составила 215 600 руб.