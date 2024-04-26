МКПАО «Яндекс» в I квартале увеличило чистую прибыль на 47%

В марте 2024 года МКПАО «Яндекс» зарегистрировала проспект эмиссии в Банке России. Компания получила статус публичной компании, а 1 апреля был получен листинг на Московской бирже. Акции компании войдут в первый котировальный список и будут торговаться под тикером YDEX. Торги начнутся в ближайшие месяцы.