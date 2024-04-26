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МКПАО «Яндекс» в I квартале увеличило чистую прибыль на 47%

Ведомости

МКПАО «Яндекс», будущая холдинговая компания российских активов «Яндекса», опубликовало неаудированные финансовые результаты за I квартал 2024 г., согласно которым чистая прибыль в этот период выросла на 47% до 19,4 млрд руб.

Акции «Яндекса» в ходе торгов на Мосбирже 26 апреля росли на 0,2% до 4173 руб. По состоянию на 12:59 мск они стоили 4167 руб. (+0,06%).

Выручка «Яндекса» в I квартале выросла на 40%, до 228,3 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA вырос вдвое до 37,6 млрд руб. Рентабельность по показателю составила 16,5% против 11,2% годом ранее.

Нидерландская компания Yandex N.V. 5 февраля 2024 г. объявила о заключении сделки по продаже российского бизнеса «Яндекса» за 475 млрд руб. консорциуму частных инвесторов во главе с менеджерами компании.

После завершения реструктуризации Yandex N.V. перестанет быть головной компанией группы, вместо нее будет – МКПАО «Яндекс» – частная и независимая компания, которая сохранит бизнесы, сервисы и активы Yandex N.V. за исключением четырех зарубежных стартапов и дата-центра в Финляндии.

В марте 2024 года МКПАО «Яндекс» зарегистрировала проспект эмиссии в Банке России. Компания получила статус публичной компании, а 1 апреля был получен листинг на Московской бирже. Акции компании войдут в первый котировальный список и будут торговаться под тикером YDEX. Торги начнутся в ближайшие месяцы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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