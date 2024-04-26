МКПАО «Яндекс» в I квартале увеличило чистую прибыль на 47%
МКПАО «Яндекс», будущая холдинговая компания российских активов «Яндекса», опубликовало неаудированные финансовые результаты за I квартал 2024 г., согласно которым чистая прибыль в этот период выросла на 47% до 19,4 млрд руб.
Акции «Яндекса» в ходе торгов на Мосбирже 26 апреля росли на 0,2% до 4173 руб. По состоянию на 12:59 мск они стоили 4167 руб. (+0,06%).
Выручка «Яндекса» в I квартале выросла на 40%, до 228,3 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA вырос вдвое до 37,6 млрд руб. Рентабельность по показателю составила 16,5% против 11,2% годом ранее.
Нидерландская компания Yandex N.V. 5 февраля 2024 г. объявила о заключении сделки по продаже российского бизнеса «Яндекса» за 475 млрд руб. консорциуму частных инвесторов во главе с менеджерами компании.
После завершения реструктуризации Yandex N.V. перестанет быть головной компанией группы, вместо нее будет – МКПАО «Яндекс» – частная и независимая компания, которая сохранит бизнесы, сервисы и активы Yandex N.V. за исключением четырех зарубежных стартапов и дата-центра в Финляндии.
В марте 2024 года МКПАО «Яндекс» зарегистрировала проспект эмиссии в Банке России. Компания получила статус публичной компании, а 1 апреля был получен листинг на Московской бирже. Акции компании войдут в первый котировальный список и будут торговаться под тикером YDEX. Торги начнутся в ближайшие месяцы.