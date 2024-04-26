Акции МКПАО ЮМГ подешевели на фоне снижения выручки в 2023 году

Согласно отчету, консолидированная выручка группы в евро снизилась на 17,1% и составила 270,5 млн евро. Снижение произошло за счет окончания договора строительства и отсутствия признанной выручки от строительства в 2023 г., а также оптимизации бизнеса гериатрического центра и бизнеса по продаже реагентов и лабораторного оборудования.