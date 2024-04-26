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Акции МКПАО ЮМГ подешевели на фоне снижения выручки в 2023 году

Ведомости

Акции МКПАО ЮМГ, котирующиеся под тикером (GEMC), в ходе торгов 26 апреля подешевели на 3,99% до 951,1 руб.

По состоянию на 14:32 мск их стоимость составила 976,2 руб. (-1,4%). Индекс Мосбиржи – 3 440,41 пункта (+0,02%).

МКПАО ЮМГ ведущий многопрофильный провайдер медицинских услуг в России, работающий под брендом «Европейский медицинский центр», 26 апреля объявил финансовые результаты по МСФО за 2023 г.

Согласно отчету, консолидированная выручка группы в евро снизилась на 17,1% и составила 270,5 млн евро. Снижение произошло за счет окончания договора строительства и отсутствия признанной выручки от строительства в 2023 г., а также оптимизации бизнеса гериатрического центра и бизнеса по продаже реагентов и лабораторного оборудования.

В тот же период скорректированная выручка группы (без учета выручки от строительства) в рублях составила 24 623,7 млн руб. Показатель увеличился на 12,6% по сравнению с 2022 г. Скорректированная выручка в евро снизилась на 11,8%.

EBITDA группы за 2023 г. составила 115,9 млн евро (+4,2% против 2022 г.) за счет мер по контролю над расходами, роста операционной прибыли, а также стабилизации валютного курса. Рентабельность по EBITDA составила 42,8% против 36,2% в 2022 г.

Чистая прибыль Группы за 2023 год составила 104,2 млн евро, увеличившись на 131,4% против 2022 г. Преимущественно за счет эффекта от переоценки хеджирующих инструментов, сокращения финансовых и прочих расходов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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