Акции МКПАО ЮМГ подешевели на фоне снижения выручки в 2023 году
Акции МКПАО ЮМГ, котирующиеся под тикером (GEMC), в ходе торгов 26 апреля подешевели на 3,99% до 951,1 руб.
По состоянию на 14:32 мск их стоимость составила 976,2 руб. (-1,4%). Индекс Мосбиржи – 3 440,41 пункта (+0,02%).
МКПАО ЮМГ ведущий многопрофильный провайдер медицинских услуг в России, работающий под брендом «Европейский медицинский центр», 26 апреля объявил финансовые результаты по МСФО за 2023 г.
Согласно отчету, консолидированная выручка группы в евро снизилась на 17,1% и составила 270,5 млн евро. Снижение произошло за счет окончания договора строительства и отсутствия признанной выручки от строительства в 2023 г., а также оптимизации бизнеса гериатрического центра и бизнеса по продаже реагентов и лабораторного оборудования.
В тот же период скорректированная выручка группы (без учета выручки от строительства) в рублях составила 24 623,7 млн руб. Показатель увеличился на 12,6% по сравнению с 2022 г. Скорректированная выручка в евро снизилась на 11,8%.
EBITDA группы за 2023 г. составила 115,9 млн евро (+4,2% против 2022 г.) за счет мер по контролю над расходами, роста операционной прибыли, а также стабилизации валютного курса. Рентабельность по EBITDA составила 42,8% против 36,2% в 2022 г.
Чистая прибыль Группы за 2023 год составила 104,2 млн евро, увеличившись на 131,4% против 2022 г. Преимущественно за счет эффекта от переоценки хеджирующих инструментов, сокращения финансовых и прочих расходов.