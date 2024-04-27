Дочка «Яндекса» приобрела 14,2 млн голосующих акций МКПАО

«Яндекс» находится в процессе реструктуризации. 26 апреля «Яндекс» впервые опубликовал раздельную отчетность по иностранной и российской структурам – Yandex N.V. и МКПАО «Яндекс». Шаг по публикации раздельной отчетности аналитики назвали логичным и позитивным. Документ показывает, что на МКПАО «Яндекс» приходятся активы, которые генерируют 99,5% всей выручки, отметил аналитик «УК Первая» Антон Тарасов. По его словам,оставшиеся активы в большей степени генерируют дополнительный убыток на уровне скорректированной EBITDA.