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Дочка «Яндекса» приобрела 14,2 млн голосующих акций МКПАО

Ведомости

Международная компания публичное акционерное общество (МКПАО) «Яндекс» сообщило, что «Яндекс.Технологии» приобрела 14,17 млн акций МКПАО, что составляет 3,73% от капитала компании.

Сделка была совершена «для будущей мотивационной программы», пояснил представитель «Яндекса» агентству «Интерфакс». Ранее доход сотрудников складывался из оклада, премий и опционов. С 2019 г. «Яндекс» расширял программу мотивации сотрудников до 20% капитала компании.

Акции «Яндекса» в ходе торгов 27 апреля дешевели на 0,6% до 4205,2 руб. за бумагу. К 12:52 мск они стоили 4220,6 руб. (-0,26%). Индекс Мосбиржи находился на отметке 3456,12 пункта (+0,18%).

«Яндекс» находится в процессе реструктуризации. 26 апреля «Яндекс» впервые опубликовал раздельную отчетность по иностранной и российской структурам – Yandex N.V. и МКПАО «Яндекс». Шаг по публикации раздельной отчетности аналитики назвали логичным и позитивным. Документ показывает, что на МКПАО «Яндекс» приходятся активы, которые генерируют 99,5% всей выручки, отметил аналитик «УК Первая» Антон Тарасов. По его словам,оставшиеся активы в большей степени генерируют дополнительный убыток на уровне скорректированной EBITDA.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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