Котировки МТС-банка вернулись к цене IPO
Акции МТС-банка в ходе торгов 6 мая дешевели на 3,7%. Дневной минимум стоимости бумаг составил 2500 руб. – котировки опускались до уровня цены первичного публичного размещения (IPO).
К 18:37 мск стоимость акций МТС-банка скорректировалась до 2506,5 руб. С закрытия основной торговой сессии 3 мая она сократилась на 3,5%. Индекс Московской биржи с закрытия уменьшился на 0,2% до 3436,3 пункта, финансовый индекс – на 1,3% до 10 804,9 п.
Торги акциями МТС-банка после IPO стартовали на Мосбирже 26 апреля. В первый день к закрытию основной сессии котировки подскочили по отношению к цене IPO на 5%, на текущий момент рост стоимости с размещения составляет 0,3%. Бенчмарки с 26 апреля сократились на 0,4 и 1,5% соответственно.
IPO МТС-банка прошло по верхней границе ценового диапазона. Размещение стало рекордным по объему спроса и количеству заявок инвесторов – спрос превысил объем IPO в 15 раз. Рыночная капитализация в начале торгов составила 86,6 млрд руб. Кредитная организация привлекла по итогам размещения 11,5 млрд руб.