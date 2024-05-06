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Котировки МТС-банка вернулись к цене IPO

Ведомости

Акции МТС-банка в ходе торгов 6 мая дешевели на 3,7%. Дневной минимум стоимости бумаг составил 2500 руб. – котировки опускались до уровня цены первичного публичного размещения (IPO).

К 18:37 мск стоимость акций МТС-банка скорректировалась до 2506,5 руб. С закрытия основной торговой сессии 3 мая она сократилась на 3,5%. Индекс Московской биржи с закрытия уменьшился на 0,2% до 3436,3 пункта, финансовый индекс – на 1,3% до 10 804,9 п. 

Торги акциями МТС-банка после IPO стартовали на Мосбирже 26 апреля. В первый день к закрытию основной сессии котировки подскочили по отношению к цене IPO на 5%, на текущий момент рост стоимости с размещения составляет 0,3%. Бенчмарки с 26 апреля сократились на 0,4 и 1,5% соответственно.

IPO МТС-банка прошло по верхней границе ценового диапазона. Размещение стало рекордным по объему спроса и количеству заявок инвесторов – спрос превысил объем IPO в 15 раз. Рыночная капитализация в начале торгов составила 86,6 млрд руб. Кредитная организация привлекла по итогам размещения 11,5 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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