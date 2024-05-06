Котировки МТС-банка вернулись к цене IPO

Торги акциями МТС-банка после IPO стартовали на Мосбирже 26 апреля. В первый день к закрытию основной сессии котировки подскочили по отношению к цене IPO на 5%, на текущий момент рост стоимости с размещения составляет 0,3%. Бенчмарки с 26 апреля сократились на 0,4 и 1,5% соответственно.