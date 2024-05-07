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Акции Совкомбанка стали самыми популярными в индексе IPO

Ведомости

Акции Совкомбанка стали самыми популярными из индекса первичных публичных размещений бумаг (IPO) в портфелях частных инвесторов по итогам апреля, сообщается на сайте Московской биржи. Месячную статистику по индексу IPO торговая площадка опубликовала впервые.

Стоимость акций Совкомбанка в 14:35 мск составила 18,48 руб. – на 0,87% выше, чем на закрытии основной торговой сессии предыдущего дня. Индекс Мосбиржи с закрытия сократился на 0,51% до 3418,51 пункта, финансовый индекс увеличился на 0,09% до 10 817,46 п. С начала года котировки кредитной организации увеличились на 34,89%, бенчмарки – на 10,31 и 8,67% соответственно.

Доля акций Совкомбанка в портфелях инвесторов по итогам апреля составила 17,3%. На втором месте – бумаги группы «Астра» с долей 16,1%, на третьем – акции «Европлана» с долей 13,3%. Далее в рейтинге – бумаги «Южуралзолота» (ЮГК) (11,1%), «Софтлайн» (10,5%), МТС-банка (9,6%), Whoosh (7%), «Евротранса» (6,7%), «Диафсофта» (4,8%) и «Делимобиля» (3,7%).

Самыми популярными на фондовом рынке в апреле в портфелях частных инвесторов стали обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (30,1% и 7% соответственно), бумаги «Лукойла» (14,5%), «Газпрома» (13,5%), «Яндекса» (8,8%), «Сургутнефтегаза» (6,2%), «Роснефти» (5,9%), «Норникеля» (5,2%), «Северстали» (4,5%) и «Магнита» (4,3%).

Мосбиржа начала расчет индекса IPO с 19 апреля. Начальное значение бенчмарка установили на уровне 1000 пунктов, со старта расчета он уменьшился на 0,7% до 992,96 п.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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