Акции Совкомбанка стали самыми популярными в индексе IPO
Акции Совкомбанка стали самыми популярными из индекса первичных публичных размещений бумаг (IPO) в портфелях частных инвесторов по итогам апреля, сообщается на сайте Московской биржи. Месячную статистику по индексу IPO торговая площадка опубликовала впервые.
Стоимость акций Совкомбанка в 14:35 мск составила 18,48 руб. – на 0,87% выше, чем на закрытии основной торговой сессии предыдущего дня. Индекс Мосбиржи с закрытия сократился на 0,51% до 3418,51 пункта, финансовый индекс увеличился на 0,09% до 10 817,46 п. С начала года котировки кредитной организации увеличились на 34,89%, бенчмарки – на 10,31 и 8,67% соответственно.
Доля акций Совкомбанка в портфелях инвесторов по итогам апреля составила 17,3%. На втором месте – бумаги группы «Астра» с долей 16,1%, на третьем – акции «Европлана» с долей 13,3%. Далее в рейтинге – бумаги «Южуралзолота» (ЮГК) (11,1%), «Софтлайн» (10,5%), МТС-банка (9,6%), Whoosh (7%), «Евротранса» (6,7%), «Диафсофта» (4,8%) и «Делимобиля» (3,7%).
Самыми популярными на фондовом рынке в апреле в портфелях частных инвесторов стали обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (30,1% и 7% соответственно), бумаги «Лукойла» (14,5%), «Газпрома» (13,5%), «Яндекса» (8,8%), «Сургутнефтегаза» (6,2%), «Роснефти» (5,9%), «Норникеля» (5,2%), «Северстали» (4,5%) и «Магнита» (4,3%).