Акции Совкомбанка стали самыми популярными в индексе IPO

Стоимость акций Совкомбанка в 14:35 мск составила 18,48 руб. – на 0,87% выше, чем на закрытии основной торговой сессии предыдущего дня. Индекс Мосбиржи с закрытия сократился на 0,51% до 3418,51 пункта, финансовый индекс увеличился на 0,09% до 10 817,46 п. С начала года котировки кредитной организации увеличились на 34,89%, бенчмарки – на 10,31 и 8,67% соответственно.