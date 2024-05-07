Мосбиржа: число физлиц с брокерскими счетами превысило 31,5 млн

Всего частные инвесторы заключили в апреле около 4 млн сделок, подсчитали в торговой площадке. Их суммарный объем вложений на фондовом рынке достиг 94,7 млрд руб. Из них 83,8 млрд руб. физлица инвестировали в облигации, 15,8 млрд руб. – в биржевые фонды. На рынке акций по итогам месяца был зафиксирован нетто-отток в размере 4,9 млрд руб.