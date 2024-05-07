Мосбиржа: число физлиц с брокерскими счетами превысило 31,5 млн
Количество частных инвесторов с брокерскими счетами по итогам апреля превысило 31,5 млн человек. Общее количество брокерских счетов, открытых физлицами, достигло 55,9 млн, сообщается на сайте Московской биржи.
Всего частные инвесторы заключили в апреле около 4 млн сделок, подсчитали в торговой площадке. Их суммарный объем вложений на фондовом рынке достиг 94,7 млрд руб. Из них 83,8 млрд руб. физлица инвестировали в облигации, 15,8 млрд руб. – в биржевые фонды. На рынке акций по итогам месяца был зафиксирован нетто-отток в размере 4,9 млрд руб.
Доля частных инвесторов в общем объеме торгов акциями на Мосбирже по итогам апреля составила 76,6%. На торгах облигациями показатель составил 31,4%, на валютном спот-рынке – 12,2%, на срочном – 64,8%, уточняется в сообщении торговой площадки.
На вечерней сессии участники торгов совершили в апреле 13,3% операций с акциями и паями инвестиционных фондов. Активнее всего заключали сделки частные инвесторы – их доля в вечерней сессии составила 88%.