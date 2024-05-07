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Мосбиржа: число физлиц с брокерскими счетами превысило 31,5 млн

Ведомости

Количество частных инвесторов с брокерскими счетами по итогам апреля превысило 31,5 млн человек. Общее количество брокерских счетов, открытых физлицами, достигло 55,9 млн, сообщается на сайте Московской биржи.

Всего частные инвесторы заключили в апреле около 4 млн сделок, подсчитали в торговой площадке. Их суммарный объем вложений на фондовом рынке достиг 94,7 млрд руб. Из них 83,8 млрд руб. физлица инвестировали в облигации, 15,8 млрд руб. – в биржевые фонды. На рынке акций по итогам месяца был зафиксирован нетто-отток в размере 4,9 млрд руб.

Доля частных инвесторов в общем объеме торгов акциями на Мосбирже по итогам апреля составила 76,6%. На торгах облигациями показатель составил 31,4%, на валютном спот-рынке – 12,2%, на срочном – 64,8%, уточняется в сообщении торговой площадки.

На вечерней сессии участники торгов совершили в апреле 13,3% операций с акциями и паями инвестиционных фондов. Активнее всего заключали сделки частные инвесторы – их доля в вечерней сессии составила 88%.

В марте число физлиц с брокерскими счетами составляло 31,1 млн человек, сообщала ранее Мосбиржа. За первый весенний месяц они заключили 3,9 млн сделок. Общее количество брокерских счетов на тот момент составляло 55,1 млн.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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