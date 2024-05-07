Фонд RTP Global инвестировал $4 млн в индийский стартап Dexif

Dexif работает в формате маркетплейса ценных бумаг с фиксированным доходом. На платформе торгуются инструменты с разным уровнем риска, в том числе ценные бумаги с суверенным рейтингом. Стартап пока не открывал свои ресурсы для широкого круга пользователей.