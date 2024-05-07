Фонд RTP Global инвестировал $4 млн в индийский стартап Dexif
Венчурный фонд Леонида Богуславского RTP Global вложил $4 млн в индийский инвестиционный стартап Dexif. Платформа планирует потратить привлеченные средства на развитие и расширение штата сотрудников, сообщил The Economic Times.
Dexif работает в формате маркетплейса ценных бумаг с фиксированным доходом. На платформе торгуются инструменты с разным уровнем риска, в том числе ценные бумаги с суверенным рейтингом. Стартап пока не открывал свои ресурсы для широкого круга пользователей.
Ранее RTP Global совместно с рядом бизнес-ангелов инвестировали в Dexif еще $1 млн.
ФВ апреле инвестиционная платформа SimpleEstate привлекла на венчурном рынке инвестиции в размере 2,6 млн руб. В компанию вложились 19 участников образовательной программы «Венчурная академия 6».