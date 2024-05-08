Акционеры «ТКС холдинга» одобрили допэмиссию для покупки Росбанка
Собрание акционеров «ТКС холдинга» утвердило проведение допэмиссии акций для финансирования сделки по покупке Росбанка. Об этом сообщается на странице компании на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
Акции «ТКС холдинга» в 18:01 мск торговались по 3150 руб. – на 0,02% дороже закрытия основной сессии торгов предыдущего дня. Индекс Московской биржи с закрытия увеличился на 0,19% до 3434,03 пункта, финансовый индекс прибавил 0,18% и составил 10 882,63 п.
Торги акциями «ТКС холдинга» на Мосбирже возобновились 18 марта после завершения процесса редомициляции компании. С того дня стоимость бумаг выросла на 1,94%, бенчмарки – на 4,18 и 1,01% соответственно.
Объем допэмиссии составит 130 млн акций, уточняется в сообщении «ТКС холдинга». Стоимость размещения акционеры утвердили на уровне 3423,62 руб. за одну бумагу. Оплата ценных бумаг возможна за счет денежных и неденежных средств, а также имущества или имущественных прав.
К неденежным средствам, которыми можно оплатить покупку акций «ТКС холдинга» в рамках допэмисии, относятся обыкновенные акции Росбанка и АО «Аквамарин». Бумаги материнской структуры банка «Тинькофф» также могут быть приобретены за счет прав требования к Росбанку по договорам о предоставлении субординированных займов.
Размещение акций будет проходить по закрытой подписке, подчеркивается в сообщении «ТКС холдинга». Бумаги будут доступны для приобретения благотворительному фонду Владимира Потанина, «Интеррос капиталу» и холдинговой компании «Интеррос», управляющим компаниям «Тринфико» и «РВМ капитал», а также «ТКБ инвестментс партнерс», «ТрастЮнион эссет менеджмент» и «Ронин траст».
Ранее в «ТКС холдинге» сообщили, что стоимость Росбанка в рамках интеграции в материнскую компанию банка «Тинькофф» может быть оценена в 0,9-1,1 капитала. Финальную стоимость сделки определит совет директоров «ТКС холдинга» по итогам независимой оценки. Цена также будет зависеть от результатов due diligence проверки, проводимой с привлечением внешних консультантов.