Акционеры «ТКС холдинга» одобрили допэмиссию для покупки Росбанка

Ранее в «ТКС холдинге» сообщили, что стоимость Росбанка в рамках интеграции в материнскую компанию банка «Тинькофф» может быть оценена в 0,9-1,1 капитала. Финальную стоимость сделки определит совет директоров «ТКС холдинга» по итогам независимой оценки. Цена также будет зависеть от результатов due diligence проверки, проводимой с привлечением внешних консультантов.