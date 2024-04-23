«ТКС Холдинг»: Росбанк может быть оценен в 0,9-1,1 капитала
Росбанк в рамках интеграции в «ТКС Холдинг» может быть оценен в 0,9-1,1 капитала. Об этом говорится в сообщении головной компании «Тинькофф Банка».
Акции Росбанка в ходе торгов 23 апреля подорожали на 5,1% до 129 руб. за акцию. К 11:05 мск их стоимость составила 124,2 руб. (+1,31%).
Акции «ТКС холдинга» в моменте выросли на 2,72% до 3149 руб. К 11:08 мск бумаги стоили 3108,5 руб. (+1,4 %).
«Совет директоров предполагает, что исходя из рыночных бенчмарков для справедливой оценки ПАО Росбанк может быть использован мультипликатор по капиталу в диапазоне 0.9-1.1. При этом финальная оценка будет определена советом директоров на основании результатов независимой оценки и будет зависеть от результатов due diligence проверки, проводимой с привлечением внешних консультантов», – говорится в сообщении «ТКС холдинга».
МКПАО «ТКС холдинг» в качестве источника финансирования сделки планирует использовать допэмиссию своих акций по цене 3423,62 руб. за акцию МКПАО. Максимальный запланированный объем допэмиссии составляет 130 млн шт., отмечает компания. Этот объем включает необходимый в соответствии с требованиями законодательства резерв (примерно 60 млн акций) для осуществления преимущественного права выкупа существующими акционерами.
В случае одобрения допэмиссии акционерами 8 мая, группа ожидает финализацию допэмиссии и закрытие сделки до конца III квартала 2024 г.