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«ТКС Холдинг»: Росбанк может быть оценен в 0,9-1,1 капитала

Ведомости

Росбанк в рамках интеграции в «ТКС Холдинг» может быть оценен в 0,9-1,1 капитала. Об этом говорится в сообщении головной компании «Тинькофф Банка».

Акции Росбанка в ходе торгов 23 апреля подорожали на 5,1% до 129 руб. за акцию. К 11:05 мск их стоимость составила 124,2 руб. (+1,31%).

Акции «ТКС холдинга» в моменте выросли на 2,72% до 3149 руб. К 11:08 мск бумаги стоили 3108,5 руб. (+1,4 %).

«Совет директоров предполагает, что исходя из рыночных бенчмарков для справедливой оценки ПАО Росбанк может быть использован мультипликатор по капиталу в диапазоне 0.9-1.1. При этом финальная оценка будет определена советом директоров на основании результатов независимой оценки и будет зависеть от результатов due diligence проверки, проводимой с привлечением внешних консультантов», – говорится в сообщении «ТКС холдинга».

МКПАО «ТКС холдинг» в качестве источника финансирования сделки планирует использовать допэмиссию своих акций по цене 3423,62 руб. за акцию МКПАО. Максимальный запланированный объем допэмиссии составляет 130 млн шт., отмечает компания. Этот объем включает необходимый в соответствии с требованиями законодательства резерв (примерно 60 млн акций) для осуществления преимущественного права выкупа существующими акционерами.

В случае одобрения допэмиссии акционерами 8 мая, группа ожидает финализацию допэмиссии и закрытие сделки до конца III квартала 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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