«ТКС Холдинг»: Росбанк может быть оценен в 0,9-1,1 капитала

«Совет директоров предполагает, что исходя из рыночных бенчмарков для справедливой оценки ПАО Росбанк может быть использован мультипликатор по капиталу в диапазоне 0.9-1.1. При этом финальная оценка будет определена советом директоров на основании результатов независимой оценки и будет зависеть от результатов due diligence проверки, проводимой с привлечением внешних консультантов», – говорится в сообщении «ТКС холдинга».