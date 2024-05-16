УК «А класс капитал» подтвердила планы по выпуску паев фонда в формате IPO
УК «А класс капитал» объявила о намерении осуществить предложение инвестиционных паев комбинированного закрытого паевого инвестиционного фонда «Рентал ПРО» на Московской бирже по стандартам сделок IPO. Ранее об этом сообщали «Ведомости».
В сделке смогут принять участие только квалифицированные инвесторы. Предполагается, что книга заявок будет открыта в конце мая – начале июня 2024 г.
Стоимость чистых активов фонда на момент сделки составит свыше 25 млрд руб., цена пая составит 986 руб. В перспективе стратегия фонда предполагает увеличение стоимости его чистых активов до 100 млрд руб. и выше. В случае достижения данной отметки фонд станет крупнейшим фондом индустриальной недвижимости на российском рынке, доступным для инвестирования частным инвесторам.
Паи будут допущены к торгам на Московской бирже. Их ликвидность будет поддерживаться маркетмейкером. Подать заявку на приобретение паев будет возможно через ведущих российских брокеров. В рамках предложения будет использован механизм стабилизации цены на срок 30 дней после начала торгов. Технические детали процедуры подачи заявок УК планирует представить позднее.
Инвестиционная стратегия фонда «Рентал ПРО» подразумевает вложения в готовые объекты и проекты на этапе строительства. Ключевым аспектом является диверсификация портфеля, который включает дата-центры, универсальные индустриальные здания и мультитемпературные комплексы по всей России. По словам председателя экспертного совета УК Евгения Скаридова, стратегия позволяет минимизировать риски и получить максимальную прибыль. В частности, планируется приобретать строящиеся объекты напрямую от девелопера и продавать их при наличии благоприятных условий в течение первых 12 месяцев.