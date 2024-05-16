УК «А класс капитал» подтвердила планы по выпуску паев фонда в формате IPO

Инвестиционная стратегия фонда «Рентал ПРО» подразумевает вложения в готовые объекты и проекты на этапе строительства. Ключевым аспектом является диверсификация портфеля, который включает дата-центры, универсальные индустриальные здания и мультитемпературные комплексы по всей России. По словам председателя экспертного совета УК Евгения Скаридова, стратегия позволяет минимизировать риски и получить максимальную прибыль. В частности, планируется приобретать строящиеся объекты напрямую от девелопера и продавать их при наличии благоприятных условий в течение первых 12 месяцев.