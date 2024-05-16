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УК «А класс капитал» подтвердила планы по выпуску паев фонда в формате IPO

Ведомости

УК «А класс капитал» объявила о намерении осуществить предложение инвестиционных паев комбинированного закрытого паевого инвестиционного фонда «Рентал ПРО» на Московской бирже по стандартам сделок IPO. Ранее об этом сообщали «Ведомости».

В сделке смогут принять участие только квалифицированные инвесторы. Предполагается, что книга заявок будет открыта в конце мая – начале июня 2024 г.

Стоимость чистых активов фонда на момент сделки составит свыше 25 млрд руб., цена пая составит 986 руб. В перспективе стратегия фонда предполагает увеличение стоимости его чистых активов до 100 млрд руб. и выше. В случае достижения данной отметки фонд станет крупнейшим фондом индустриальной недвижимости на российском рынке, доступным для инвестирования частным инвесторам.

Паи будут допущены к торгам на Московской бирже. Их ликвидность будет поддерживаться маркетмейкером. Подать заявку на приобретение паев будет возможно через ведущих российских брокеров. В рамках предложения будет использован механизм стабилизации цены на срок 30 дней после начала торгов. Технические детали процедуры подачи заявок УК планирует представить позднее.

Инвестиционная стратегия фонда «Рентал ПРО» подразумевает вложения в готовые объекты и проекты на этапе строительства. Ключевым аспектом является диверсификация портфеля, который включает дата-центры, универсальные индустриальные здания и мультитемпературные комплексы по всей России. По словам председателя экспертного совета УК Евгения Скаридова, стратегия позволяет минимизировать риски и получить максимальную прибыль. В частности, планируется приобретать строящиеся объекты напрямую от девелопера и продавать их при наличии благоприятных условий в течение первых 12 месяцев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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